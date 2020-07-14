هیات پزشکی ورزشی دارای جایگاه ویژه ای در استان فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیأت پزشکی ورزشی استان فارس، دکتر عباس حاجی زاده در دیدار صمیمانه با رئیس و اعضای هیأت پزشکی ورزشی استان فارس، گفت: هیأت پزشکی ورزشی از جایگاه مهمی برخوردار است و جامعه ورزش باید از خدمات کارآمد آن به خوبی استفاده کند.

وی با بیان اینکه در ابتدا فعالیت، سرلوحه کار خود را چهار برنامه اعلام کردیم، افزود: یکی برنامه داری است که قطعاً سند راهبردی ورزش فارس در حوزه همگانی و هم در حوزه قهرمانی بیشتر از آن، آمایشی داریم که قبلاً توسط معاون سابق توسعه ورزش اداره کل پیگیری شده و در حال تکمیل آن هستیم تا در دوماه آینده از آن رونمایی و سند آن را در اختیار استانداری و نمایندگان قرار دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس به دومین برنامه مدنظر خود که شفاف سازی است اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعات که امروز مد نظر ورزش و جوانان است بحث شفاف سازی است که باید به خوبی به آن جامع عمل پوشیده شود و الحمدالله این موضوع در هیأت پزشکی ورزشی استان به خوبی نمایان است.

حاجی زاده با اعتقاد بر اینکه هیأت پزشکی ورزشی باید در کنار تمام هیأت‌ها باشد، عنوان کرد: این هیأت باید پشتیبانی باشد که مردم به خوبی خدمات آن را لمس کنند و امروز باعث خوشحالی است که تمام خدمات اداری هیأت پزشکی ورزشی استان الکترونیکی دنبال می‌شود.

وی به جایگاه مهم استان در کشور اشاره کرد و گفت: امروز با پهناوری و فاصله زیادی که در فارس وجود دارد دیگر نباید فردی این همه مسیر را طی کند و از دورترین نقطه برای دریافت مجوز یا نامه‌ای به مرکز استان سفر کند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا به صورت الکترونیکی تمام خدمات اداری ما را در هر نقطه از استان دریافت کند.

مدیرکل جدید ورزش و جوانان فارس آموزش را مهم‌ترین موضوع در پیشگیری از آسیب‌های ورزشی عنوان کرد و افزود: فعالیت‌های هیأت پزشکی ورزشی را از گذشته تا الان به طور کامل مخصوصاً در فضای مجازی دنبال می‌کنم و جایگاه بسیار خوبی دارد و جزو بهترین هیأت‌های ورزشی استان به شمار می‌رود که امیدوارم بتوانیم با تعامل و همدلی خدمات گسترده‌ای را به جامعه ورزش ارائه کنیم.

وی قانونمداری را دیگر موضوع سرلوحه کاری خود عنوان کرد و خاطر نشان کرد: در هیچ حوزه‌ای حتی یک قدم خارج از قانون بر نخواهم داشت، و حتی در بحث هیأت‌ها باید شاخصی تعیین و تعریف گردد و این شاخص چارچوب باشد تا هرکس که شایستگی و توانش را داشت بتواند پس از طی مراحل قانونی با کسب امتیاز و آرا به جایگاه رئیس هیأت انتخاب شود و به هیچ وجه مهندسی انتخابات در کار نخواهد بود.

رئیس هیأت پزشکی ورزشی فارس، گفت: از ابتدای مسئولیت در هیأت پزشکی ورزشی سعی کردیم با برنامه ریزی دقیق، سطح آموزش که مهمترین اولویت بود را ارتقا دهیم که با تلاش تیم همراه این مهم به خوبی محقق شد.

دکتر کاوه باشتی با بیان اینکه در گذشته نگاه جامعه ورزش به پزشکی ورزشی در حد بیمه ورزشی بوده است، افزود: با اصلاح الگوی های رفتاری در تبلیغات و آموزش توانستیم این نگاه را به سمتی فراتر از خدمت بیمه‌ای سوق دهیم تا جامعه ورزش با خدمات گسترده و کارآمد پزشکی ورزشی بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از ظرفیت‌های موجود در هیأت شرایطی را فراهم کردیم تا قهرمانان و ملی پوشان ورزشی دغدغه‌ای در حوزه درمان نداشته باشند، اظهار داشت: علاوه بر اینکه پیگیری درمان ورزشکاران از دیگر خدمات پزشکی ورزشی است، با ایجاد مرکز بازگشت به تمرین که در نوع خود در کشور بی نظیر است و آماده افتتاح و بهره برداری و در نوع خود در کشور بی نظیر است مرکزی مجهز به دستگاه‌های روز دنیا برای پس از درمان آسیب دیدگان ورزشی فراهم کردیم تا بتوانیم شاهد فعالیت سریع‌تر این عزیزان و بازگشت به میادین ورزشی باشیم.

رئیس هیأت پزشکی ورزشی فارس با اشاره به شعار پزشکی ورزشی پشتیبان ورزش قهرمانی و سلامت همگانی است، ابراز داشت: هیأت پزشکی ورزشی استان همیشه و در هر زمان یار و همراه جامعه ورزش بوده و این آمادگی را دارد تا با همراهی مدیرکل جدید که خود از دلسوزان بدنه ورزش می‌باشند با ارائه سهم خود، زمینه را برای توسعه بیشتر ورزش فارس فراهم کند.

رئیس ستاد کرونا در ورزش فارس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت موجود در خصوص این بیماری اشاره کرد و عنوان کرد: قبل از ورود این ویروس به کشور با دستورالعمل‌هایی که از فدراسیون دریافت کردیم سریعاً وارد فاز آموزش از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها شدیم و سلامت جامعه ورزش را اولویت ستاد مقابله با کرونا در ورزش قرار دادیم.

تنها جراح المپیکی در ایران در ادامه، ابراز داشت: از قبل از ورود این ویروس در استان با هماهنگی و ابلاغ دستور العمل ها و مصوبات ستاد مرکزی مقابله با کرونا در ورزش و اداره کل ورزش و جوانان استان، پیشگیری را آغاز کردیم، هرچند برای ما تعطیلی باشگاه‌ها ناخوشایند بود اما با در نظر داشتن سلامت ورزشکاران اعلام به تعطیلی مراکز ورزشی کردیم و بعد از گذشت زمان با دریافت پروتکل‌های بهداشتی هر رشته ورزشی با رعایت و نظارت دقیق بر آن اعلام به بازگشایی کردیم.

دبیر هیأت پزشکی ورزشی استان فارس به جایگاه مهم پزشکی ورزشی اشاره کرد و گفت: پزشکی ورزشی استان تلاش کرده تا با حذف فاصله میان خود و جامعه ورزش همیشه و در هر زمان همراه و یار ورزشکاران باشد تا این قشر کمتر دچار آسیب‌های احتمالی در ورزش شوند.

دکتر جمشید جهانی با اشاره به اینکه نگاه مجموعه فدراسیون و هیأت پزشکی ورزشی فارس به تمام نقاط استان یکسان است، افزود: تلاش کردیم تا کل استان به صورت یکپارچه زیر چتر حمایتی پزشکی ورزشی قرار گیرند و در سال گذشته با خرید تجهیزات رایانه‌ای برای هیأت‌های شهرستانی همه آنها از این امکانات برخوردار شدند. وی در ادامه به اهدای بسته‌های تشویقی از سوی هیأت پزشکی ورزشی استان اشاره کرد و اظهار داشت: درسال گذشته با توزیع بیش از ۵۰۰ جمعه کمک‌های اولیه پزشکی با اقلام کامل آن در باشگاه‌ها، سعی کردیم در ایمنی، بهداشت و حمایت باشگاه‌های ورزشی گامی مؤثر برداریم.

دبیر هیأت پزشکی ورزشی فارس با اشاره به سهولت در ارائه خدمات درمانی هیأت پزشکی ورزشی، خاطرنشان کرد: با سیستم مکانیزه و به روز که اکنون فعال است توانستیم مدت زمان رسیدگی به اسناد درمان در استان را از دو ماه به سه روز کاهش داده و برای پرداخت به تهران ارسال کنیم.

جهانی همچنین به فعالیت ستاد نظارت بر سلامت باشگاه‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: افسران کنترل سلامت و بازرسین ستاد نظارت بر سلامت باشگاه‌های هیأت پزشکی ورزشی روزانه و تمام وقت فعالیت باشگاه‌ها و مراکز ورزشی را زیر نظر دارند و رصد می‌کنند تا حفاظت کنند از سلامت جامعه ورزش در برابر این ویروس خطرناک.