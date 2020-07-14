به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در پنجمین سالگرد انعقاد توافق بین المللی برجام در پیامی توئیتری نوشت: ۵ سال پیش برجام در وین نهایی شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: امروز برجام در جبهه های گوناگونی تحت فشار عظیمی قرار دارد. اگر موفق شویم توافق هسته ای ایران را حفظ و اجرای کامل آن را تضمین کنیم، این توافق هنوز می تواند به پله ای برای پرداختن به سایر نگرانی های مشترک تبدیل شود.

گفتنی است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ۹ ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷) به صورت یکجانبه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از توافق هسته ای ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ میلادی (۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴) کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به برجام خارج شد و ادعا کرد که کارزار فشار حداکثری را علیه تهران با هدف انزوای ایران آغاز خواهد کرد.