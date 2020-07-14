ضرورت تدوین طرح استفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی برای ترویج زکات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم روز سه شنبه در جلسه شورای زکات آذربایجان شرقی اظهار کرد: با وجود اینکه امسال به دلیل شرایط کرونا نماز عید فطر به صورت متمرکز برگزار نشد، اما رشد زکات فطره نشان از اعتقاد راسخ مردم به فرایض الهی است.

وی با قدردانی از حضور مردم در صحنه مبارزه با محرومیت در شرایط سخت اقتصادی، گفت: باید به این غیرت و اعتقاد دینی مردم تبریز و آذربایجان آفرین گفت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد: شورای زکات شهرستان‌ها و بخش‌ها با هماهنگی ائمه جمعه و با محوریت زکات واجب فعال شوند.

وی برگزاری آئین شکرگذاری را عامل مؤثر در گسترش فرهنگ پرداخت زکات دانست و گفت: باید از ظرفیت تجار، بازرگانان و صنایع جهت مدیریت زکات مال التجاره استفاده شود.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: تدوین طرح جامع برای بهره مندی از ظرفیت مهندسان جهاد کشاورزی در ترویج فریضه زکات ضروری است.

حجت الاسلام آل هاشم گفت: جای خالی کارگروه‌های تخصصی جهاد علمی با محوریت آیات قرآن، روایات اهل بیت (ع) و بیانات رهبر انقلاب در مورد زکات حس می‌شود و باید نسبت به تشکیل آن اهتمام شود.