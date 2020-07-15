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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۲

سرهنگ مرادی اعلام کرد

تعطیلی یک هفته‌ای برخی صنوف کلید خورد

تعطیلی یک هفته‌ای برخی صنوف کلید خورد

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران از تعطیلی یک هفته‌ای برخی صنوف پر تردد و پر ریسک به دلیل موج دوم شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: تعطیلی این صنوف از روز۲۴ تیرماه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر مرادی از برگزاری جلسه کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سازمان مدیریت و پیشگیری شهر تهران خبر داد و گفت: به علت افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا و از سرگیری موج دوم این ویروس جلسه‌ای در سازمان مدیریت و پیشگیری شهر تهران برگزار و تصویب شد به مدت یک هفته کلیه آرایشگاه‌های زنانه، سالن‌های زیبایی، تالارهای پذیرایی و چایخانه‌ها، سینماها، مراکز فرهنگی و هنری اعم از کتابخانه ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی تعطیل شوند.

وی افزود: تمام مراسم عروسی، ترحیم و همایش‌ها که باعث شیوع ویروس کرونا می‌شوند نیز تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

معاون نظارت بر اماکن عمومی با اشاره به اینکه این موارد طی جلسه به رؤسای اتحادیه‌های مربوط ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: تعطیلی این صنوف پر ریسک از بیست و چهارم تیرماه آغاز شد.

سرهنگ مرادی خاطرنشان کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران طبق برنامه ریزی های اندیشیده شده بازدیدهای غیر مترقبه از صنوف های پر ریسک خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف، برابر دستور قضائی واحدهای صنفی متخلف پلمب خواهد شد.

کد مطلب 4974304

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      من رفتم ترمینال مسافربری غرب تهران مملو از جمعیت و هیچکسی اجبار در ماسک نداشت تقریبا رعایت فاصله اجتماعی هم زیر صفر هست لطفا رسیدگی نمایید.

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