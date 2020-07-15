به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر مرادی از برگزاری جلسه کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سازمان مدیریت و پیشگیری شهر تهران خبر داد و گفت: به علت افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا و از سرگیری موج دوم این ویروس جلسه‌ای در سازمان مدیریت و پیشگیری شهر تهران برگزار و تصویب شد به مدت یک هفته کلیه آرایشگاه‌های زنانه، سالن‌های زیبایی، تالارهای پذیرایی و چایخانه‌ها، سینماها، مراکز فرهنگی و هنری اعم از کتابخانه ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی تعطیل شوند.

وی افزود: تمام مراسم عروسی، ترحیم و همایش‌ها که باعث شیوع ویروس کرونا می‌شوند نیز تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

معاون نظارت بر اماکن عمومی با اشاره به اینکه این موارد طی جلسه به رؤسای اتحادیه‌های مربوط ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: تعطیلی این صنوف پر ریسک از بیست و چهارم تیرماه آغاز شد.

سرهنگ مرادی خاطرنشان کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران طبق برنامه ریزی های اندیشیده شده بازدیدهای غیر مترقبه از صنوف های پر ریسک خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف، برابر دستور قضائی واحدهای صنفی متخلف پلمب خواهد شد.