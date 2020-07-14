آمادگی مردم برای زمان بحران و مخاطرات طبیعی کم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی در حاشیه برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای برنامه ریزی استان برای تصمیمات استانی بسیار مناسب است و یکی از دستورات جلسه وضعیت هلال احمر و چگونگی آمادگی این ستاد برای مواقع بحران و نیازها بود.

فتحی با اشاره به اینکه برنامه قانون مدیریت بحران یکی از وظایف هلال احمر آموزش همگانی است که همراه با سایر دستگاه‌ها به صورت تخصصی صورت گیرد افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته متأسفانه مردم آمادگی خوبی در زمینه مقابله با بحران ندارند.

وی بیان داشت: تمام تلاش ما این است که مخاطبان را به سطحی از آمادگی برسانیم که با توجه به نوع مخاطرات استان آمادگی لازم را کسب کنند و بدانند که قبل و حین بحران چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران عنوان داشت: در زمان بحران یکی از نیازهای اساسی اسکان اضطراری است و این موضوع از اقداماتی است که قبل از بحران باید به آن پرداخته شود و در حال حاضر در شهرستان اقدامات خوبی داشتیم و اماکنی برای اسکان مردم در نظر گرفته شده است.

فتحی در خصوص اسکان اضطراری شهر تهران نیز گفت: با همکاری شهرداری تهران و سازمان پیشگیری از مدیریت بحران شهر تهران اقداماتی در دستور کار است و علاقه مند بودیم که فرمانداران شهرستان‌های استان تهران نیز ورود پیدا کنند.

وی به خانه‌های هلال نیز اشاره کرد و بیان داشت: تمام تلاشمان این است که در همه روستاهای استان تهران خانه‌های هلال را داشته باشیم و دهیاری و فرمانداری‌ها این کار را عملیاتی کنند و از توان مردم در زمان بحران استفاده شود که هم اکنون نزدیک به ۴۰ خانه هلال در سطح استان تهران راه اندازی شده اما در این زمینه نیاز به کار بیشتر داریم.