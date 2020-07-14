توانمندسازی اقشار نیازمند ضروری است/لزوم اجرای قانون جامع معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع غروب سه‌شنبه در دیدار با خانواده بزرگ بهزیستی گیلان با اشاره به ۲۵ تیر ماه سالروز تأسیس سازمان بهزیستی، اظهار کرد: سازمان بهزیستی در حوزه خدمات اجتماعی یکی از نهادهای پیشرو است.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های سازمان بهزیستی تلاش برای رفاه و تحقق عدالت اجتماعی است، گفت: خدمات رسانی از سوی سازمان بهزیستی به نیازمندان و اقشار آسیب دیده همانند عمل و رفتار برای خداوند متعال است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه بسیاری از خدمات سازمان بهزیستی در راستای کاهش آلام و ایجاد امید و احساس امنیت است، گفت: گام برداشتن در راستای امید آفرینی و تقویت اعتماد اجتماعی گامی بزرگ است.

وی در ادامه با تأکید بر همکاری همه دستگاه‌ها در زمینه ارائه خدمات اجتماعی، تصریح کرد: باید در این بخش از ظرفیت خیران استفاده شده و ارتباط و پیوند میان نهادهای دولتی و غیر دولتی تقویت شود.

زارع با اشاره به شیوع کرونا و با بیان اینکه در این ایام حضور شاهد حضور فعال سازمان‌ها و سمن‌های مردمی برای کمک در همه بخش‌ها بودیم، گفت: سازمان‌های مردم نهاد به ویژه در استان گیلان همیشه در زمان بحران بهترین خدمات را ارائه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های دولت توانمندسازی جامعه تحت پوشش خدمات حمایتی است، تأکید کرد: یکی از مواردی که باید در سال جاری به آن توجه شود توانمندسازی جامعه هدف دریافت کننده خدمات حمایتی است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه توجه به این موضوع مسیر را برای تحقق عدالت اجتماعی هموار خواهد کرد، گفت: باید به مهارت آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی در این راستا توجه شود.

وی با تأکید بر اینکه برای برقراری عدالت اجتماعی باید به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره مندی معلولان از خدمات توجه شود، تصریح کرد: اجرای قانون جامع معلولان به ویژه مناسب سازی اماکن عمومی بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و باید به آن توجه ویژه شود.