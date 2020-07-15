به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود هفت ماه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و چالش‌های بوجود آمده در تأمین بازار، همچنان مسئولان مربوطه راهکاری برای حل این مساله ندارند و تلاش آنها در حد چند وعده بی سرانجام باقی مانده است.

این در حالی است که فعالان صنعت دام و طیور کشور درباره ادامه روند فعلی و عواقب آن بارها هشدار داده‌اند و از دولتمردان خواسته‌اند که هر چه سریع‌تر راهکار مناسبی برای حل این مشکل اتخاذ شود.

بانک مرکزی ترخیص امانی نهاده‌ها را متوقف کرد

اخیراً نیز بانک مرکزی ترخیص کالا قبل از تخصیص ارز را ممنوع کرده که این اقدام به تشدید مشکلات منجر شده است.

در این زمینه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به دبیر کارگروه تنظیم بازار خواستار حل مشکلات ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات شده و اعلام کرده است: از مورخ سوم تیر ماه سالجاری بانک مرکزی طی نامه‌ای به تمامی بانک‌های عامل صدور تاییدیه برای ثبت سفارش کالاهای در صف تأمین و تخصیص ارز را ممنوع کرد که این امر می‌تواند در روند تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع وابسته به نهاده‌های دام و طیور مشکلاتی را ایجاد کند زیرا دیگر ترخیص کالاهای اساسی رسوبی شده به صورت درصدی صورت نمی‌گیرد.

واردکنندگان نهاده‌های دامی معتقدند با اقدامی که بانک مرکزی انجام داده عملاً ترخیص کالای اساسی متوقف شده است چون نه ارزبه واردکننده داده می‌شود و نه اجازه ترخیص درصدی و اعتباری را می‌دهند.

توزیع نهاده‌های دامی ٣٠ درصد کاهش یافت

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیاز ماهیانه کشور به انواع نهاده‌های دامی تولید خوراک دام ۱.۵ میلیون تن است، اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۹۰ هزار تن جو دامی، ۸۴۲ هزار تن کنجاله سویا و یک میلیون و ۹۱۹ هزار تن ذرت توسط شرکتهای بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام در کشور توزیع شده است که این رقم حداقل ۳۰ درصد کمتر از نیاز کشور به نهاده دامی است.

قدیری تصریح کرد: جهت کاهش تنش‌های ناشی از کمبود نهاده‌های دامی در بازار باید به مدت محدود حداقل ۳٠ درصد بیش از نیاز کشور انواع نهاده‌های دامی در بازار عرضه شود تا عطش بازار فروکش کرده و فاصله عرضه تا تقاضاهایی که از بهمن ماه سال گذشته انباشت شده است، کاهش یابد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: ناگفته پیداست که اگر مشکلات حل و فصل نشود تا چند ماه آینده با کاهش تولید محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ مواجه خواهیم شد چرا که در حال حاضر نیز به دلیل عدم تأمین به موقع و با قیمت مصوب دولتی مواد اولیه تولید خوراک، انگیزه جوجه ریزی و پرورش کاهش یافته است.

قدیری تاکید کرد: مشکل عدم تأمین به موقع ارز از جانب بانک مرکزی کماکان پابرجاست.

وی ادامه داد: متأسفانه بروکراسی‌های پیچیده اداری و بلاتکلیف گذاشتن فعالان اقتصادی باعث کاهش شدید سرمایه گذاری و افزایش ریسک سیستماتیک در صنعت شده و ادامه این روند تولید محصولات پروتئینی را با خطر جدی مواجه می‌کند.

طی ماه‌های گذشته بسیاری از دامداری‌ها با چالش جدی در تأمین خوراک و جیره غذایی جمعیت دام خود مواجه بودند. موسی رنجبران از دامداران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازار نهاده‌های دامی هیچ تغییری نکرده و اوضاع مثل ماه‌های گذشته است، از عدم اتخاذ راهکاری مناسب از سوی مسئولان مربوطه انتقاد کرد و گفت: با شرایط موجود، من تصمیم به فروش گاوداری خود گرفته‌ام چرا که از عهده تأمین خوراک دام‌ها و مدیریت گاوداری برنمی آیم.

همچنین سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن گاوداران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش جیره غذایی دام‌ها خبر داده بود (جزئیات بیشتر). وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با چنین شرایط و روندی عجیب نیست که دام‌ها به کشتارگاه فرستاده شوند، افزود: احتمال دارد همان اتفاقی که برای صنعت طیور رخ داد برای دامپروری نیز اتفاق بیفتد البته کمبود تولید مرغ را می‌توان طی ۴۵ روز تا ۲ ماه جبران کرد اما برای جبران کمبود دام ۳ تا ۴ سال زمان لازم است. (جزئیات بیشتر) حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید نگرانی از تأمین نهاده در ماه‌های آینده باعث شده که تولیدکنندگان میزان جوجه‌ریزی را کاهش دهند و دولت باید این مساله را جدی بگیرد تا در ماه‌های آینده دچار مشکل نشویم. (جزئیات بیشتر)

وزارت جهاد: چیزی به اسم بازار آزاد نداریم!

در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی وجود بازار آزاد نهاده‌های دامی را انکار کرده است. مسعود بصیری، مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که چرا تولیدکنندگان مدعی هستند که نهاده‌های دامی را از بازار آزاد و با قیمت‌های گزافی تهیه می‌کنند و حتی معتقدند بازار سیاه در این بین راه افتاده است، گفته است: هر نهاده دام و طیور که وارد کشور می‌شود در سامانه بازارگاه ثبت شده و بعد از تأیید معاونت امور دام هر استان به تولیدکنندگان تعلق می‌گیرد، بنابراین بازار آزاد معنایی ندارد.

وعده تازه: از اول مرداد مشکلی در توزیع نهاده نخواهیم داشت

بصیری در حالی که وجود بازار آزاد نهاده دامی را تکذیب کرده، وعده داده که ماه آینده مشکل توزیع نهاده‌های دامی حل می‌شود.

بصیری گفته است: تصمیم داریم تا تمام فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت سیستمی شود. بایستی اطلاعات دقیق و درست وارد این سیستم شود. زیرساخت‌های آن در حال تکمیل است و از ابتدای مرداد ماه دیگر مشکلی در توزیع نهاده‌های دامی نخواهیم داشت.