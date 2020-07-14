دلایل دیر اجرا شدن حکم اعدام عوامل بمب گذاری ۱۰ سال پیش مهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ در خصوص علت تأخیر در اجرای حکم اعدام عوامل شهادت ۱۲ هموطن کرد و آذری‌زبان گفت: پرونده دارای متهمان دیگری بود که فراری بودند و کماکان فراری هستند. تلاش‌های زیادی شد تا بلکه تمامی عوامل این جنایت تروریستی [که موجب شهادت ۱۲ زن و کودک شد] دستگیر شوند تا همه آن‌ها مجازات شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: پس از اطلاع از فرار آن‌ها از کشور و مأیوس شدن از دستگیری متهمان فراری محاکمه متهمان دستگیر شده انجام شد. پرونده در دو مرحله به دیوان عالی کشور ارسال شد؛ یک مرتبه دیوان عالی کشور دستور تکمیل تحقیقات و بررسی‌های جانبی را صادر کرد و پس از تحقیقات تکمیلی نهایتاً حکم صادره از دادگاه استان آذربایجان غربی به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

اسماعیلی گفت: دو مرحله پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال شد. در هر دو مرحله باحضور اعضای کمیسیون عفو، بررسی‌های جامع انجام شد و به جهت جنایت هولناک صورت گرفته این افراد مستحق عفو و تخفیف مجازات ندانستند. این فرآیند باعث طولانی شدن رسیدگی و فراهم شدن مقدمات اجرای حکم شد. نهایتاً امروز در استان آذربایجان غربی حکم قانونی این دو تروریست وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب به مرحله اجرا درآمد.