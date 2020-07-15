به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الریاضیه عربستان اعلام کرد باوجود مطرح شدن پیشنهاد برگزاری ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در زمین بی طرف، بعضی از اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا با این پیشنهاد مخالفت کرده اند.

الریاضیه به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «انتظار می رود کنفدراسیون آسیا تا بعدازظهر امروز نام کشور میزبان لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کند و پرونده ارائه پیشنهادات صبح امروز بسته می شود. در حال حاضر فقط دوحه برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا کاندیدا شده است. کمیته اجرایی AFC کشور میزبان را معرفی می کند و یا ممکن است زمان درخواست کشورها برای میزبانی را تا تاریخ دیگری تمدید کند.»

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر تنها دو هفته از رقابت های لیگ قهرمانان فصل ۲۰۲۰ برگزار شده است. ایران در این دوره از رقابت ها چهار نماینده یعنی استقلال، پرسپولیس، شهرخودرو و سپاهان را دارد.

مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا بر برگزاری این رقابت ها به صورت متمرکز در یک کشور (احتمالا قطر) به جمعبندی رسیده اند.