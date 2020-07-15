به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا رسماً فرمان لغو شرایط (اقتصادی) ویژه برای هنگ کنگ را صادر کرد و مدعی شد: از این پس با هنگ کنگ هم مثل چین رفتار خواهد شد.
این اقدام ترامپ در مخالفت با قانون چینی امنیت هنگ کنگ صورت میگیرد که در آن حق دولت مرکزی پکن برای مقابله با جریانهای جداییطلب هنگ کنگ محفوظ است.
همچنین، وی مصوبه فراحزبی کنگره آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه برخی مقامات چینی را امضا کرد حال آنکه پکن هم در پاسخ، از حق مقابله به مثل سخن گفت.
علاوه بر همه این اقدامات، ترامپ بار دیگر مدعی شد که چین مسئول کامل پنهانکاری درباره کووید ۱۹ و شیوع آن در سراسر جهان است.
وی در ادامه رقابت با پکن، مدعی شد که قدرتیابی چین، تحول مثبتی برای آمریکا تلقی نمیشود.
ترامپ در نهایت، اظهارات خود را به انتخابات ۲۰۲۰ کشاند و مدعی شد که «جو بایدن» رقیب دموکرات و «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا، به چین اجازه بهرهبرداری تجاری از آمریکا و سرقت اسرار این کشور را دادهاند حال آنکه وی دیگر اجازه چنین سو استفادهای را نمیدهد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر گفتگو با شیء جینپینگ همتای چینی، گفت: این کار را نکردهام و برنامهای هم برای گفتگو با وی ندارم.
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