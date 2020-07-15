به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق طی هفته آینده به عربستان و ایران سفر می‌کند.

بر اساس این گزارش، سفر الکاظمی به شهر «ریاض» طی روز دوشنبه هفته آینده انجام خواهد شد.

سفر قریب الوقوع مصطفی الکاظمی به ریاض اولین سفر خارجی او از زمان تصدی پست نخست وزیری محسوب می‌شود. قرار است وی در جریان سفر مذکور با مقامات ارشد سعودی دیدار و گفتگو کند.

المیادین درباره سفر الکاظمی به عربستان سعودی نوشت: نخست وزیر عراق در ماه می «علی علاوی» وزیر دارایی این کشور را برای بررسی پرونده اقتصادی میان بغداد و ریاض به عربستان سعودی اعزام کرد. هدف وی از این سفر تشویق ریاض به سرمایه گذاری در عراق و توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور بود.

این رسانه همچنین درباره سفر نخست وزیر عراق به ایران نیز نوشت: الکاظمی در ماه گذشته میلادی (ژوئن) با رضا اردکانیان وزیر انرژی ایران درخصوص آخرین رویدادها و فرصت های همکاری میان بغداد و تهران به ویژه در زمینه انرژی و برق و توسعه سطح روابط دو کشور رایزنی کرد.

المیادین همچنین نوشت: امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در ماه می خطاب به «جمعه الجبوری» همتای عراقی خود اعلام کرده بود که روابط تهران- بغداد می تواند به نمونه موفق همکاری میان دو کشور تبدیل شود.