  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۳۸

المیادین خبر داد؛

«مصطفی الکاظمی» هفته آینده به تهران و ریاض سفر می‌کند

«مصطفی الکاظمی» هفته آینده به تهران و ریاض سفر می‌کند

شبکه المیادین اعلام کرد که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق هفته آینده به ایران و عربستان سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق طی هفته آینده به عربستان و ایران سفر می‌کند.

بر اساس این گزارش، سفر الکاظمی به شهر «ریاض» طی روز دوشنبه هفته آینده انجام خواهد شد.

سفر قریب الوقوع مصطفی الکاظمی به ریاض اولین سفر خارجی او از زمان تصدی پست نخست وزیری محسوب می‌شود. قرار است وی در جریان سفر مذکور با مقامات ارشد سعودی دیدار و گفتگو کند.

المیادین درباره سفر الکاظمی به عربستان سعودی نوشت: نخست وزیر عراق در ماه می «علی علاوی» وزیر دارایی این کشور را برای بررسی پرونده اقتصادی میان بغداد و ریاض به عربستان سعودی اعزام کرد. هدف وی از این سفر تشویق ریاض به سرمایه گذاری در عراق و توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور بود.

این رسانه همچنین درباره سفر نخست وزیر عراق به ایران نیز نوشت: الکاظمی در ماه گذشته میلادی (ژوئن) با رضا اردکانیان وزیر انرژی ایران درخصوص آخرین رویدادها و فرصت های همکاری میان بغداد و تهران به ویژه در زمینه انرژی و برق و توسعه سطح روابط دو کشور رایزنی کرد.

المیادین همچنین نوشت: امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در ماه می خطاب به «جمعه الجبوری» همتای عراقی خود اعلام کرده بود که روابط تهران- بغداد می تواند به نمونه موفق همکاری میان دو کشور تبدیل شود.

کد مطلب 4974483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه