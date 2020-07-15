به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی صبح امروز چهارشنبه در دیدار با سید صباح قریشی مدیرکل بهزیستی استان کردستان، به مناسبت هفته بهزیستی، اظهار داشت: همانطور که همگان می‌دانند اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در صدر آسیب‌های اجتماعی قرار دارد و اقدامات ما نیز باید بر این اساس استوار باشد در واقع سعی ما بر این است که اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه با تمام قوا و نهایت دقت مبنا قرار گیرد تا بهترین بازخورد را در این زمینه داشته باشیم.

وی افزود: بهزیستی یکی از سازمان‌های بسیار مهم در سطح جامعه است که با خدمات ارزنده‌ای که ارائه می‌دهد می‌تواند پشتوانه محکم و استواری برای بهبود یافتگان، خانواده‌های آسیب دیده و در معرض آسیب، فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست و غیره باشد تا باری از دوش این عزیزان در این شرایط سخت اقتصادی بردارد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان نیز در این دیدار بیان کرد: سازمان بهزیستی اقدامات سازنده بسیار خوبی را در سطح جامعه انجام می‌دهد که نمونه‌ای از آن افتتاح مسکن معلولین آساوله (یکی از مناطق حاشیه شهر سنندج) در چند روز گذشته، اعطای وام‌های کم بهره به متقاضیان نیازمند تحت پوشش این سازمان، کمک‌های بلاعوض و غیره است.

سید صباح قریشی بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر بهزیستی با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تاکید کرد و ادامه داد: ما در حوزه اجتماعی و پیشگیری تعاملات بسیار خوبی با شورا داریم و معتقدیم اعتیاد در صدر آسیب‌های اجتماعی قرار دارد.

وی یادآور شد: کلیه دستگاه‌ها از جمله بهزیستی باید با تمام توان در کنار شورا و در راستای مبارزه با این آفت خانمان سوز حرکت کنند تا به لطف الهی زمینه را برای برچیدن مواد مخدر از این سرزمین مهیا کنیم.