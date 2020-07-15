مجلس پاکستان ذکر «خاتم النبیین» پس از نام پیامبر(ص) را الزامی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر خبر ارسالی از خانه فرهنگ ایران در لاهور؛ اخیرا در مجلس ملی کشور پاکستان لایحه‌ای به تصویب رسیده است که طبق آن پس از ذکر نام مبارک حضرت رسول محمد مصطفی(ص)، گفتن عبارت خاتم النبیین الزامی است. هدف از تصویب این لایحه جلوگیری از اقدامات و ایجاد تفرقه و فساد بین مسلمانان توسط فرقه قادیانی‌ها (احمدیه‌ها) بود.

پس از ارائه این لایحه، تمامی اعضای پارلمان رأی مثبت داده و لایحه مذکور به تصویب رسید. تمامی علمای و شخصیت‌های برجسته اهل تشیع و اهل سنت از تصویب این لایحه نهایت تقدیر و تشکر کردند.

علامه محمد حسین اکبر، رییس اداره منهاج الحسین لاهور ضمن تقدیر و تشکر از تصویب این لایحه گفت: بنده از تمامی اعضای پارلمان و مجلس سنای پاکستان جهت تصویب لایحه ذکر لقب خاتم النبیین پس از نام پاک حضرت رسول اکرم(ص) تقدیر و تشکر می‌کنم.