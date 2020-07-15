به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه در حال ساخت بیمارستان ۱۱۰ تخت خوابی شهدای هسته‌ای بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان بوشهر تلاش گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی افزود: شیوع بیماری کووید ۱۹ نشان داد که مرکز استان نیازمند یک بیمارستان مجهز است که امیدواریم این امر با تکمیل بیمارستان شهدای هسته‌ای محقق شود.

استاندار بوشهر تاکید کرد: تکمیل بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر برای استان یک امر حیاتی است تا دانشگاه علوم پزشکی با دغدغه کمتری به خدمات رسانی درمانی به مردم ادامه دهد.

وی با قدردانی از پیمانکار پروژه بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر اظهار داشت: روز نخست اجرای این پروژه این مرکز به عنوان اورژانس مطرح شد اما با نگاه و پیگیری که صورت گرفت اکنون شاهد تکمیل یک بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی با کیفیت هستیم.

وی بیان کرد: پیشرفت پروژه با وجود شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت‌ها بسیار خوب بوده و دانشگاه علوم پزشکی و پیمانکار پروژه در تلاش هستند تا این پروژه در مهرماه آماده بهره برداری شود.

استاندار بوشهر با قدردانی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای پیگیری اجرای این پروژه بیان داشت: علاوه بر پیگیری‌های صورت گرفته از سوی استان، انصافاً وزیر بهداشت هم حمایت لازم را برای اجرای این پروژه انجام دادند و هر موقع برای پیگیری این بیمارستان اقدام کردیم وزیر حمایت لازم را انجام داده است.

گراوند با بیان اینکه وزارت بهداشت تاکنون ۲۸ میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان هسته‌ای بوشهر هزینه کرده است، گفت: پروژه بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر مراحل پایانی کار خود را می‌گذراند.

وی گفت: با نگاهی که وزارت بهداشت دارد این پروژه به سرعت تکمیل خواهد شد تا در شرایط کرونا که مرکز استان نیازمند یک بیمارستان مجهز است از این نیاز بهره مند شود.