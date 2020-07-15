به گزارش خبرنگار مهر، سایت «voetbal24» بلژیک امروز خبری را در ارتباط با نزدیک شدن کاوه رضایی به تیم آنتورپ منتشر کرد.

«خبر عالی بروژ به آنتورپ: مذاکره می تواند آغاز شود». این تیتر خبر سایت بلژیکی است که به مهاجم ایرانی تیم بروژ اختصاص دارد.

voetbal24 نوشت: «آنتورپ مدتی است که به جذب کاوه رضایی از بروژ امیدوار است. این بازیکن ایرانی به کار تیم بروژ نمی آید و باید این تیم را ترک کند. فیلیپه کلمنت سرمربی بروژ هم اعلام کرده است که روی این بازیکن حساب نمی کند.

رضایی فصل گذشته در تیم شارلوا خوب عمل کرد اما این فصل در برنامه های فیلیپه کلمنت جایی ندارد. شارلوا هم مدت ها امیدوار به جذب مجدد رضایی بود اما اکنون به نظر می رسد این باشگاه نیکلسون را ترجیح می دهد.

انتقال رضایی به آنتورپ ممکن است سریعتر انجام شود چرا که باشگاه بروژ در حال مذاکره با باشگاه سن لورزنو آرژانتین برای جذب آدولفو جولیان است. قیمت این بازیکن آرژانتینی بالا است و برای همین بروژ می تواند از هزینه نقل و انتقال یک بازیکن غیر ضروری مثل رضایی استفاده کند.»

به گزارش خبرنگار مهر، در صورتی که کاوه رضایی به تیم آنتورپ برود، دومین بازیکن ایرانی این تیم برای فصل بعد خواهد بود. علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران هم روز دوشنبه برای انجام تست های پزشکی و امضای قرارداد با آنتورپ، راهی بلژیک شد.