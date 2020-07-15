به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: جمعی از نمایندگان امروز تقاضای سلب فوریت از طرح مالیات بر خانه های خالی را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده اند و باید در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه جلسه، جعفر قادری تقاضای سلب فوریت از طرح مذکور را مطرح کرد و گفت: ما باید در مجلس به گونه ای قانونگذاری کنیم که ایرادات و اشکالات بیشتر نشود.

وی بیان کرد: طرح مالیات بر خانه های خالی باید در کمیسیون های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به این شکل که کمیسیون عمران تأثیر این طرح بر ساخت و ساز ساختمان ها، کمیسیون برنامه و بودجه تأثیر آن بر روی درآمدهای مالیاتی و کمیسیون اجتماعی پیامدهای آن در جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه طرح مالیات بر خانه های خالی ابهام زیادی دارد که باید رفع شود، گفت: نباید کاری کنیم که کدفروشی مانند کارت بازرگانی فروشی در کشور مُد شود و الان ۲۹ میلیارد دلار صادر شده و کالایی مابه ازای آن وارد کشور نشده است.

قادری تأکید کرد: مجلس نباید جوزده شود و باید کار پخته انجام شود و تقاضای ما این است که یک فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی سلب شود تا کمیسیون های ذیربط آن را بررسی کنند و کار پخته و کاملی در مجلس ارائه شود.

در ادامه جلسه، جواد کریمی قدوسی در مخالفت با سلب فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی، گفت: طبقات محروم جامعه به جای خانه دار شدن، خاکستر نشین شده اند.

وی تأکید کرد: فوریت در زمانی مطرح می شود که موضوعی حائز اهمیت باشد و چه موضوعی مهمتر از بهبود وضعیت مسکن در شرایط فعلی وجود دارد؟

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: برخی از افراد نقدینگی مردم را تبدیل به آپارتمان و خانه ها را احتکار کرده اند و باید گفت کشور فقیر نیست، بلکه عده ای فقیرش می کنند و بی سرپناه نیست بلکه عده ای بی سرپناهش می کنند.

کریمی قدوسی اظهارداشت: مطابق با طرح مالیات بر خانه های خالی، مالیات بازدارنده و سامانه ثبت املاک در آن در نظر گرفته شده و کجای این موضوعات ناپخته و خلق الساعه است؟

وی گفت: بر این اساس تقاضای بنده آن است که نمایندگانی که متقاضی سلب فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی هستند، تقاضای خود را پس بگیرند تا وارد جزئیات آن شویم.

در ادامه جلسه، تقاضای سلب فوریت از طرح مالیات بر خانه های خالی به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد که وکلای ملت با آن مخالفت کردند.

بر این اساس در جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی، جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.