نماهنگ «صلوات خاصه امام رضا (ع)» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه هم آوایی «الغدیر» در تازه ترین فعالیت خود نماهنگ «صلوات خاصه امام رضا (ع)» را در دسترس مخاطبان قرار داد. در این نماهنگ محمد آشوری موسیقی، مسعود بقایی تنظیم کننده، مهدی نوری میکس و حسن اردستانی صدابردار گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

گروه هم‌آوایی بین‌المللی «الغدیر» تهران از گروه‌های همخوانی ممتاز در حوزه تولید آثار موسیقایی ملی و مذهبی است که تاکنون بیش از ۵۰ قطعه تولید و منتشر کرده است.

این گروه از جمله مجموعه‌هایی است که با هدف ترویج فرهنگ آیینی و ملی تولیدات خود را در فضای مجازی به طور کامل منتشر و در دسترس عموم علاقمندان قرار می‌دهد.

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