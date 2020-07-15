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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۷

توسط گروه هم آوایی «الغدیر»؛

نماهنگ «صلوات خاصه امام رضا (ع)» منتشر شد

نماهنگ «صلوات خاصه امام رضا (ع)» منتشر شد

تازه ترین اثر تولید شده در گروه هم آوایی «الغدیر» با مضمون صلوات خاصه امام رضا (ع) با موسیقی محمد آشوری منتشر شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، گروه هم آوایی «الغدیر» در تازه ترین فعالیت خود نماهنگ «صلوات خاصه امام رضا (ع)» را در دسترس مخاطبان قرار داد. در این نماهنگ محمد آشوری موسیقی، مسعود بقایی تنظیم کننده، مهدی نوری میکس و حسن اردستانی صدابردار گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

گروه هم‌آوایی بین‌المللی «الغدیر» تهران از گروه‌های همخوانی ممتاز در حوزه تولید آثار موسیقایی ملی و مذهبی است که تاکنون بیش از ۵۰ قطعه تولید و منتشر کرده است.

این گروه از جمله مجموعه‌هایی است که با هدف ترویج فرهنگ آیینی و ملی تولیدات خود را در فضای مجازی به طور کامل منتشر و در دسترس عموم علاقمندان قرار می‌دهد.

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کد مطلب 4974769
علیرضا سعیدی

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