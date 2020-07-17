تولید بازی گوهر شب چراغ در کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰ بازی رومیزی و کارتی برگرفته از آثار فاخر ادبیات کهن فارسی و ادبیات معاصر از مجموعه «میز بازی ایرانی» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طراحی شده است.
بازی مهره و صحفه «گوهر شب چراغ» یکی از بازیهای این مجموعه است که با اقتباس از مثنویمعنوی و بر اساس داستانی با همین نام از سوی مهنام منفرد برای کودکان بالای هفت سال طراحی شده است.
طراح بازی «گوهر شب چراغ» در مورد پروژه طراحی بازیهای رومیزی با الهام از ادبیات فارسی گفت: این پروژه از سوی آیدین مهدیزادهتهرانی شکل گرفت و در جلسههای توجیهی که طی یک سال گذشته برگزار شد ایدهها قدم به قدم پختهتر میشد.
مهنام منفرد با اشاره به اینکه سرگرمی «گوهر شب چراغ» برگرفته از داستان گاو دریایی و گوهر شب چراغ مثنوی معنوی مولاناست، افزود: اولین دلیل انتخاب کتاب مولانا از بین متون ادبی کهن، علاقه شخصی به حضرت مولانا بود و دلیل دیگر بنمایههای داستانهای مولانا هست. در داستانهای مولانا لایههای پنهان و نهانی وجود دارد که هم برای کودکان و هم خوانندگان حرفهای جذاب است و از لحاظ طراحی، قدرت مانور طراحی اسباببازی و بازی برای ردههای مختلف سنی را ایجاد میکند.
به گفته این طراح، نقاط تعامل خواننده با یک داستان، شخصیتهای داستان، تعامل آنها با هم و با موضوع داستان هست که هر چه فضاسازی بین این سه رأس بهتر نمایش داده شود، خوانندگان بیشتری را جذب میکند. بنابراین، طراحان بازی برای شروع ایدهپردازی باید به این مسأله توجه کنند.
منفرد تاکید کرد: کیفیت یک محصول، اولین عامل برای حضور موفق در بازار و جذب مخاطب است که این کیفیت فقط منوط به استفاده از مواد مناسب محصول نیست بلکه کیفیت بستهبندی نیز در جذب مخاطب تأثیرگذار است و طراحی خوب، عامل دیگری است که ماندگاری آن محصول را در بازار تضمین میکند.
او ضعف نپرداختن به موضوعهای ادبی در طراحی سرگرمیها را عدم آگاهی طراحان از این ظرفیتها دانست و آن را ناشی از جزیرهای بودن فعالیت حوزههای ادبی و طراحی و عدم ارتباط و آگاهی از فعالیتهای یکدیگر بیان کرد.
منفرد اضافه کرد: استادان و فعالان برجستهای در حوزه ادبیات و طراحی داریم که با ارتباط مناسب هر یک از این حوزهها اتفاقهای مؤثری رخ خواهد داد.
این طراح با بیان اینکه هماکنون تولیداتی در ایران داریم که از لحاظ کیفیت با نمونههای خارجی برابری میکند، افزود: البته صنعت بازی و اسباببازی یک صنعت نوپا در ایران است ولی در چند سال اخیر از لحاظ طراحی رشد قابل توجهی داشته است که نوید آیندهای روشن برای این صنعت را میدهد.
منفرد خاطرنشان کرد: محبوبیت بازیهای رومیزی باعث افزایش رقابت بین تولیدکنندگان میشود و این موضوع بر افزایش سطح کیفیت و طراحی تأثیر میگذارد.
او در پایان اظهار امیدواری کرد که در آینده نه چندان دور، بازیها و اسباببازیهای طراحی شده در ایران پا فراتر از مرزهای کشور بگذارد و دنیای سرگرمیها از این محصولات به خوبی یاد کنند.
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