محققان سلامت آب تهران را تایید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، کیفیت آب آشامیدنی یکی از موضوعات مهم در شهرها است. در شهرهای بزرگی مانند تهران که جمعیت بالایی دارند، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بررسی کیفیت آب و ارتباط آن با عوامل ویروسی یکی از موضوعات نگران کننده در این حوزه است.

محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران تحقیقی را در مورد آب‌های تصفیه شده تهران و حضور روتا ویروس انجام دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که آب آشامیدنی تهران فاقد این ویروس است.

«روتاویروس‌ها» عامل اصلی بروز اسهال‌های حاد در اطفال زیر ۵ سال هستند. این ویروس به علت سایز کوچک از فیلترهای شنی تصفیه خانه آب عبور می‌کند و مقاومت بالایی در برابر گندزداهای شیمیایی دارد. هرچند که عمده‌ترین راه ابتلا به عفونت روتا ویروس‌ها روش مدفوعی دهانی است اما از اهمیت آب آشامیدنی آلوده به عنوان ناقل این ویروس نمی‌توان گذشت.

محققان با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این پروژه را انجام دادند.

محمود علی محمدی مجری این پروژه گفت: ارتباط بین غلظت کلر آزاد باقیمانده و غلظت روتاویروس‌ها در آب تصفیه شده در این پژوهش بررسی شد که نتیجه تحقیقات ما نشان داد آب تصفیه شده در تهران فاقد هر نوع آلودگی از این ویروس است. البته بررسی ارتباط بین pH و و غلظت روتاویروس ها در آب تصفیه شده، بررسی ارتباط بین فصل و و غلظت روتاویروس ها در آب تصفیه شده و مقایسه کیفیت خروجی تصفیه خانه‌های مختلف از نظر غلظت روتاویروس‌ها نیز از دیگر اهداف انجام این پژوهش بود.