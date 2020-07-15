به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به اینکه ارائه خدمات غیرحضوری به جامعه هدف و ارتقای این خدمات، یکی از اولویتهای ادارهکل تامین اجتماعی استان زنجان به شمار میرود، گفت: تا به امروز ۴۵ نوع خدمت غیرحضوری به بیمهشدگان تامین اجتماعی در استان ارائه شده و قصد داریم این تعداد را افزایش دهیم.
وی با یادآوری اینکه ارائه خدمات غیرحضوری میتواند هم برای این ادارهکل و هم برای مخاطبان به لحاظ زمان و هزینه مقرون به صرفه باشد، افزود: این نوع خدمات به ویژه در شرایط کنونی جامعه که با شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم، بسیار حائز اهمیت بوده و میتواند از ایجاد تجمعات در سطح شهر تا حدود زیادی جلوگیری کرده و به قطه زنجیره شیوع کرونا کمک کند.
علیاری با اشاره به اینکه با خدماتی که تا به امروز به جامعه هدف داده شده، میتوان گفت در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت استان تحت پوشش این ادارهکل بوده و از خدمات آن در بخشهای مختلف استفاده میکنند، تصریح کرد: یکی از دغدغههای این ادارهکل، ارائه خدمات مطلوب به جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی بوده و امیدواریم با گامهای خوبی که در این زمینه برداشتهایم، بتوانیم ۴۸ هزار بازنشسته تامین اجتماعی را از خدمات خود بهرهمند کنیم.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب و درخور با بازنسشتگاه همواره جزو اولویتهای این ادارهکل بوده است، ادامه داد: یکی از دغدغههای امروز بازنشستگان، بحث پرداخت مابهالتفاوت حقوق سه ماهه اول امسال است که اقدامات لازم برای پرداخت مابهالتفاوت حقوق خردادماه آغازشده و ماههای فروردین و اردیبهشت نیز با حقوق تیرماه پرداخت خواهد شد.
علیاری در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای مهم این ادارهکل وصول مطالبات تامین اجتماعی از دستگاهمختلف بوده است، از واگذاری سهام دولت ۹ شرکت به تامین اجتماعی در ازای بدهی به این سازمان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت در سطح کشور ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که این میزان در استان زنجان به ۳۰۰ میلیارد تومان میرسد.
وی حذف دفترچههای درمانی از آبانماه امسال را یکی از اقدامات ارزشمند تامین اجتماعی قلمداد کرد و گفت: علاوه بر این، برای اینکه جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی برای انجام کارهای اداری خود به این ادارهکل مراجعه نکرده و تردد در سطح شهر کاهش یابد، اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی (غیرحضوری) کرده و این روند در حال حاضر ادامه داشته و قرار است خدمات بیشتری را شامل شود.
علیاری با تاکید بر اینکه بخش درمان تامین اجتماعی استان در شرایط کرونایی امروز به بخش درمان دانشگاه علومپزشکی کمک میکند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با رعایت همه پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی و نیز حضور نیافتن در تجمعات و مکانهای سرپوشیده عمومی، هر چه زودتر شاهد بهبود وضعیت فعلی باشیم.
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