فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از ظهر تا اواخر امشب در مناطق شمالی و مرکزی استان بر سرعت بادهای شمال غربی افزوده می‌شود و سواحل شمالی و مرکزی استان تا حدودی مواج و متلاطم خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروز تا اوایل شب در سطح استان به خصوص در نواحی شرقی به سرعت جریانات شمالی غربی افزوده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: امروز و فردا دمای هوا در برخی از نقاط استان به آستانه ۴۹ و ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و گاهی گرد و خاک و در صبحگاه در برخی مناطق مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی‌پور اضافه کرد: جهت وزش باد در مناطق شمالی و مرکزی غالباً شمال غربی تا شمال با سرعت ۱۰ تا ۳۴ کیلو متر در ساعت و از ظهر تا اواخر شب طی ساعاتی تا ۴۶ و در مناطق جنوبی استان غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: طی این مدت ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل شمالی و مرکزی از ظهر تا اوایل شب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.