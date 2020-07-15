اعلام آمادگی معاونت هنری ارشاد برای همکاری با موسسه اکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس موسسه فرهنگی اکو با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در دیدار سرور بختی رئیس موسسه فرهنگی اکو و سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مشترکات فرهنگی کشورهای عضو اکو، به ویژه در حوزه زبان و ادبیات فارسی تاکید شد.

معاون امور هنری نیز در این دیدار بر ظرفیت های هنری جمهوری اسلامی ایران جهت همکاری های مشترک تأکید کرد.

حسینی ضمن معرفی مجموعه معاونت امور هنری برای اجرای رویدادهای هنری مشترک در حوزه های مختلف و با محوریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی اعلام آمادگی کرد.

رئیس موسسه فرهنگی اکو هم با اشاره به فرصت همکاری‌های دوجانبه، از برگزاری رویدادهای هنری مشترک خصوصا در حوزه موسیقی و نمایش استقبال کرد.

بختی ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دو جانبه در قالب عقد تفاهم‌نامه بتواند به هم‌افزایی فرهنگی میان موسسه فرهنگی اکو و جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

این دیدار در تالار وحدت و با حضور مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی برگزار شد.