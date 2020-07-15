نرخ رشد جمعیت در روستاهای آذربایجان غربی منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حضرتی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی اظهار کرد: در حال حاضر آذربایجان غربی سه میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۱۹ نفر جمعیت دارد و نرخ رشد جمعیت در روستاهای استان منفی است.

وی با تاکید بر اینکه باید برای ازدیاد جمعیت امکانات و شرایط فراهم شود ادامه داد: نرخ رشد جمعیت در استان ۱.۷ درصد بوده و باید برنامه ریزی برای افزایش جمعیت در استان صورت گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه آذربایجان غربی با بیان اینکه این آمار در فاصله دو سرشماری سال‌های ۹۰ تا ۹۵ است گفت: در حال حاضر شاهد هستیم خانواده رغبت زیادی به افزایش جمعیت ندارند که در این خصوص باید برنامه ریزی اساسی صورت گیرد.

در این جلسه، اعضای حاضر نقطه نظرهای خود را در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه بیان کردند.

پیگیری اجرای طرح‌های فرهنگی، سیاست‌گذاری در راستای ارتقا و اعتلای فرهنگی جامعه، رصد مشکلات و معضلات فرهنگی با هدف ارائه راهکار اجرایی، تلاش در راستای افزایش نقش نهادهای فرهنگی در توسعه جامعه، پیگیری مشکلات اعتباری طرح‌ها و حتی نهادهای فرهنگی و برنامه ریزی برای بسط و گسترش اقدامات فرهنگی و مبتنی بر دین از موارد مورد طرح در این نشست بود.