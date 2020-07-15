انجام سرویس ادواری محصولات سایپا در روزهای جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سایپانیوز به نقل از روابط عمومی سایپایدک، تعمیرگاه‌های مرکزی سازمان خدمات پس از فروش سایپا با هدف کاهش ترددهای درون شهری در روزهای هفته و افزایش رضایت مشتریان، در روزهای جمعه نیز با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی به ارائه خدمات سرویس‌های ادواری به مشتریان محترم خواهند پرداخت.

مشتریان و مالکان خودروهای سواری گروه سایپا به منظور بهره‌مندی از این خدمات و صرفه‌جویی در زمان خود در طول هفته، می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سایپایدک به نشانی www.saipayadak.org نسبت به دریافت نوبت پذیرش اقدام کنند.

بنابراین گزارش، تعمیرگاه مرکزی شماره یک سایپایدک به آدرس خیابان دماوند، بعد از چهارراه تهرانپارس، ارائه خدمات به خودروهای پراید، تیبا، زانتیا، C5، سراتو، تندر ۹۰، مگان، ریچ، برلیانس، چانگان، S300 و ساندرو را در دستور کار دارد.

در تعمیرگاه مرکزی شماره دو سایپایدک در سه راه آذری، به سمت میدان قزوین نیز خودروهای پراید، ریو، تیبا، ساینا، چانگان، برلیانس، سایپا ۱۵۱ و آریو خدمت دریافت خواهند کرد.

همچنین تعمیرگاه مرکزی شماره سه سایپایدک در ضلع شمال شرقی میدان آزادی به خودروهای ماکسیما، مورانو، تینا، قشقایی، مگان، تندر ۹۰، ساندرو و کلئوس و تعمیرگاه مرکزی شماره چهار در کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، دفتر مرکزی شرکت سایپایدک نیز به خودروهای سراتو، چانگان و برلیانس خدمت رسانی خواهند کرد.