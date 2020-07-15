شهرداری کرج ۲۸ پروژه شاخص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کمالی زاده بعدازظهر چهارشنبه در دویست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر کرج در خصوص ۲۸ پروژه اجرایی و مهم که امسال بهره برداری میشود، گفت: تعداد زیادی از این پروژهها مرتبط به حوزه فنی - عمرانی و حمل و نقل است.
وی با تاکید بر اینکه هفتهای یکبار وضعیت پروژهها رصد میشود، گفت: شش سالن ورزشی نیز اجرایی شده است.
شهردار کرج با این توضیح که تا چند هفته دیگر وارد فاز افتتاح پروژههای بیست و هشت گانه میشویم و این پروژهها یکی پس از دیگری افتتاح میشود، بیان کرد: دلیلی ندارد که انجام پروژهها را به تأخیر بیاندازیم.
کمالی زاده شیوع کرونا را دلیل تأخیر برخی از پروژهها اعلام کرد و گفت: به عنوان نمونه در پروژه کلکتور و جمع آوری آبهای سطحی باهنر یکی از کارگران به کرونا مبتلا شده و موجب شد کل اکیپ کارگری به این بیماری مبتلا شوند و فعلاً کار پروژه متوقف شود.
وی در خصوص تخصیص و دریافت «ال. سی» یا اعتبارات اسنادی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از بانک شهر برای تکمیل ۲۸ پروژه از جمله تکمیل پروژه بزرگراه شمالی و پیاده راه خیابان آزادی رجایی شهر، گفت: در کنار آن بانک شهر توافق کرده که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان ملک از شهرداری تهاتر و با این مهم میتوانیم بخشی از بدهی خود به این بانک عامل را کاهش دهیم.
شهرداری کرج عنوان کرد: امید است که با حمایت اعضای شورای شهر کرج بتوانیم تمامی ۲۸ پروژه مهم شهر را در بازه زمانی تعیین شده در سال جاری به اتمام برسانیم.
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