خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: رایزنی فرهنگی ایران در هند

در گزارش اداره ملی ثبت جرائم (ان سی آر بی)، کلانشهر مومبای برای دومین سال پیاپی، در میان ۱۸ شهر اصلی هند، با تعداد ۵۴۳۴ مورد جرم، در رتبه دوم لیست آمارجنایت علیه زنان قرار دارد. کلانشهر دهلی با ۱۱۵۴۲ مورد در صدر این لیست است.

بر اساس گزارش «جرائم هند درسال ۲۰۱۷» که به تازگی منتشر شده است علاوه بر اسناد به آمار دقیق که کلانشهر مومبای شاهد ۲۸۷ مورد تجاوز به زنان، ۱۷۱۳ مورد سوء استفاده، و یک مورد آدم ربایی منجر به قتل بوده است. همچنین ۳۵ مورد آزار و اذیت منجر به مرگ در موارد مرتبط با جهیزیه و مهریه، و۳۳ مورد تشویق زنان به خودکشی منجر به مرگ گزارش شده است. همچنین ۳۷۹۰ مورد جرایم علیه کودکان دراین گزارش ثبت شده است.

در سال ۲۰۱۶، ۷۱۲ مورد تجاوز به زنان، ۱۱۴۲ مورد آدم ربایی و ۲۱۸۳ مورد سوء استفاده از زنان ثبت شده بود. همچنین در گزارش سال ۲۰۱۶، ۱۲ مورد آزار و اذیت منجر به مرگ در موارد مرتبط با جهیزیه و مهریه، ۲۷ مورد تشویق زنان به خودکشی منجر به مرگ و ۵۵۸ مورد آزار واذیت زنان توسط شوهرانشان ثبت شده است.

همچنین جرایم سایبری علیه زنان در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. بطوریکه ۱۲ پرونده تحت قانون فناوری اطلاعات (قانون آی تی) علیه افرادی که در اینترنت برای بدنام کردن یا باج خواهی از زنان اقدام به انتشار مطالب می‌کنند، ثبت شده است. مومبای همچنین از لحاظ امنیت کودکان با ثبت ۳۷۹۰ مورد جرم علیه کودکان در سال ۲۰۱۷، در مقایسه با ۳.۴۰۰ پرونده در سال ۲۰۱۶ ، ضعیف عمل کرده است. البته دهلی در این مورد نیز با ثبت ۶۸۴۴ مورد در سال ۲۰۱۷ در صدر این فهرست قرار دارد. براساس داده‌ها، ۱۴ کودک به قتل رسیده‌اند، ۲۰۷۴ نفر ربوده شدند و ۱۱ کودک نیز توسط والدینشان در بمبئی رها شدند. همچنین طبق قانون حمایت از کودکان دربرابر جرائم جنسی، بمبئی شاهد ۱۰۵۴ مورد جنایات خشونت آمیز علیه کودکان و هشت مورد رابطه جنسی با خردسالان بوده است. در سال ۲۰۱۷، ۴۵۴۳ پرونده جرایم علیه کودکان جهت دادرسی به محاکم قضایی ارائه شده است.این رقم در سال ۲۰۱۶ ، ۴۷۴۸ پرونده بوده است که تا پایان این سال، ۸۶۹ مورد از این پرونده‌ها همچنان در مرحله انتظار برای رسیدگی بوده‌اند.

طبق قوانین ویژه و محلی نیز، بمبئی ۱۴۸۴ پرونده ثبت کرده است که این رقم برای دهلی ۱۶۲۷ پرونده بوده است. فلاویا آگنس، وکیل و فعال و مدافع حقوق زنان در هند گفت: «مومبای در جرم علیه زنان و کودکان در رتبه دوم قرار دارد و در مقایسه با سایر شهرهای هند، اکنون تعداد بیشتری پرونده در این شهر تشکیل شده است.»

وی افزود: «در شهرهای دیگر نیز میزان جرائم بالا است، اما بیشترِ این موارد ثبت نمی‌شوند. در حال حاضر در بمبئی، والدین و زنان، برای احقاق حقوقشان، بیشتر از سایر شهرها برای شکایت به مراجع قانونی مراجعه می‌کنند.»