صراحت و صحت در اعلام آمار کرونا/ پیش خرید ۲۰۰۰ دستگاه کمک تنفسی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی امروز چهارشنبه در ستاد مدیریت کرونا لرستان در سخنانی با تقدیر از اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان استان و همچنین همکاری مردم برای مقابله با این بیماری، اظهار داشت: تا کنون لرستان، جز استان‌هایی بوده که وضعیت خوب نگه داشته شده و اجازه داده نشده که مدیریت از دست دانشگاه و استان خارج شود.

شواهدی مبنی بر ضعیف شدن ویروس کرونا پیدا نشده است

وی با تاکید بر اینکه گاهی بیماری بر یک حوزه مدیریتی مسلط می‌شود و در این شرایط مدیریت کردن بسیار سخت است، عنوان کرد: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مجموعه استان، خیرین، مردم، گروههای جهادی و… موفق عمل کردند و این امر نیز به دلیل همکاری بوده که در بین آنها وجود داشته است.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه دنیا به واسطه این بیماری دچار مشکل شده، اقتصاد آمریکا مشکل پیدا کرده و این بیماری تبدیل به یک چالش سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است، افزود: در کشور ما خوشبختانه این اتفاق رخ نداد، خیلی کشورها همچنان مشکلات جدی در این رابطه دارند.

جان بابایی با اشاره به اینکه کرونا ویروس بسیار خطرناکی است و تا کنون هیچ شواهدی مبنی بر ضعیف شدن این ویروس پیدا نشده است، گفت: کرونا، ویروسی است که کشنده است، تصور قبلی که اعلام می‌شد کودکان درگیر این بیماری نمی‌شوند از بین رفته چرا که کودکان نیز درگیر این بیماری می‌شوند.

پیش خرید ۲۰۰۰ دستگاه «کمک تنفسی»

وی با تاکید بر اینکه در بازدیدهایی که داشتیم جوانان زیادی بستری هستند و این امر پیش بینی‌های اولیه ای که توسط چینی‌ها اعلام شده بود را تغییر داد، بیماری مسیر دیگری را نشان می‌دهد، عنوان کرد: این امر نشان می‌دهد که ویروس، آن گونه که متصور بود نیست، ویروسی بوده که افراد میانسال و نیروی کار ما را از بین می‌برد، در این راستا باید خیلی هوشمندانه جلو برویم.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این بازدید در راستای بررسی و رفع مشکلات حوزه درمان استان صورت گرفته است، عنوان کرد: این امر شروعی بوده تا نواقص را برطرف کنیم، اگر ما بحران‌ها را درست مدیریت کنیم می‌توانیم نقاط آسیب پذیر آینده را نیز برطرف کنیم.

جان بابایی با تاکید بر اینکه نگران تجهیزات پزشکی برای استان نباشید، بیان داشت: یکی از دستاوردهای کرونا این بود که شرکت‌های دانش بنیان فعال شدند، نزدیک به دو هزار دستگاه «کمک تنفسی» را از شرکت‌های دانش بنیان پیش خرید کرده‌ایم و در این رابطه وابسته نیستیم.

وی با بیان اینکه قسمت اعظم امکانات پزشکی در داخل کشور تولید می‌شود و جای نگرانی نیست، افزود: به قول‌هایی که به استان داده‌ایم به طور حتم عمل خواهیم کرد.

صراحت و صحت در اعلام آمار مبتلایان به کرونا

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به خرید تجهیزات پزشکی مانند «سی تی اسکن» برای شهرهای لرستان، عنوان کرد: همچنین تأمین امکانات پزشکی حوزه قلب و عروق را به طور حتم انجام خواهیم داد.

جان بابایی همچنین بر ضرورت ایجاد بخش سوختگی در مجاور یکی از بیمارستان‌های مرکز استان تاکید کرد.

وی در ادامه، بیان داشت: در رابطه با اعلام آمار بیماری کرونا، صراحتاً اعلام کردیم که تعداد فوتی‌های مثبت، فوتی مشکوک و تعداد افراد بستری چند مورد هستند، ایران جز کشورهایی بوده که آمار اعلام شده با صراحت و صحت بالاتری برخوردار است.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه نقدی که وجود دارد بر روی محاسبه تعداد افرادی که می‌خواهند تست انجام بدهند، است، افزود: در حال حاضر بالای ۱۴۰ آزمایشگاه دانشگاهی در کشور وجود دارد و این در حالیست که در ابتدای بیماری تنها یک آزمایشگاه پاستور داشتیم.

ساده انگاری مردم دلیل افزایش مبتلایان به کرونا

جان بابایی، گفت: ما کم هزینه ترین کشور در رابطه با ارائه خدمات به بیماران کرونا بودیم، ما از کسی پول نگرفتیم، روزانه پنج میلیارد تومان هزینه آزمایش‌ها در کشور است که دولت از مردم نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه به لرستان ۳۸ تخت ویژه اختصاص پیدا کرده است، افزود: همه این تجهیزات به صورت رایگان در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ما به زودی و تا شهریورماه توزیع نیروی انسانی خواهیم داشت و کمبود متخصص استان را حل خواهیم کرد، ادامه داد: با حمایت‌های مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و… جامعه ما به حرکت درآمد و امیدواریم کرونا مدیریت شود.

جان بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساده انگاری مردم در رابطه با این بیماری، تصریح کرد: در این رابطه کار شود، افزایش ابتلاء به بیماری در کشور از عید فطر شروع شد، همچنین مراسم‌های عروسی و سوگواری نیز در این رابطه تأثیر گذار بود.

وی، عنوان کرد: افزایش مبتلایان ما به کرونا در کشور بر اساس ساده انگاری مردم بوده است، خواهش می‌کنم که مردم را بیشتر آموزش دهید و آگاه کنید.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه الان هیچ محدودیتی در رابطه با تأمین ماسک نداریم، گفت: هر مقدار لوازم حفاظتی که نیاز بوده برای پرستاران و پزشکان تأمین شده است.