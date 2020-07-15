لزوم افزایش بینش و آگاهی سیاسی نیروهای مسلح برای مقابله با دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی امروز چهارشنبه در همایش مسئولان سیاسی نیروهای مسلح استان لرستان، اظهار داشت: بینش و افزایش آگاهی سیاسی نیروهای مسلح باعث توانمندی رزمی آنها در راستای مقابله با دشمنان خواهد شد.

وی، افزود: در طول بیش از چهار دهه که از عمر پر برکت انقلاب اسلامی می‌گذرد توطئه‌های مختلفی اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه نظام مقدس اسلامی صورت گرفته که همگی با هوشیاری سیاسی مردم و نیروهای مسلح با شکست مواجه شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به پیروزی انقلاب اسلامی و چالش فرهنگ سیاسی غرب اشاره و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به چالش کشیدن سلطه سیاسی فرهنگی غرب توسط انقلاب، یکی از مهم‌ترین حوادث قرن بود و درون‌مایه فرهنگی انقلاب اسلامی و اقبال ملت‌های جهان، به‌خصوص جهان سوم به آن، یکی از دغدغه‌های غرب بوده و هست و به همین خاطر از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون در تلاش بوده‌اند تا سلطه آن را در میان ملت‌ها دچار شکست کنند.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی، بیان داشت: حاملان و عاملان گفتمان غرب به رهبری آمریکا، برای تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی، پروژه‌های مختلفی از قبیل جنگ نظامی، ترور، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را عملیاتی کردند اما با رهبری و مدیریت مقام معظم رهبری و بصیرت مردم تاکنون نتوانستند به هدف خود که فروپاشی گفتمان انقلاب اسلامی است برسند.

وی، اضافه کرد: راهبرد شناسان آمریکایی برای حفظ سلطه آمریکا در منطقه، نوع دیگری از تقابل که استفاده از ساز و کارهای نرم‌افزاری قدرت باشد را به‌عنوان راه‌حلی مقرون‌به‌صرفه و کم‌هزینه به رهبران سیاسی آمریکا پیشنهاد دادند و برای مقابله با اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران، نبرد نرم‌افزاری را به‌عنوان بهترین راهبرد و ایدئولوژیک غرب مطرح کردند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، افزود: از توطئه دشمنان خاصه شیطان بزرگ آمریکا در طول تاریخ انقلاب اسلامی، القا و ترویج بدبینی به‌نظام اسلامی بوده و هست و از مظلومیت این انقلاب آن است که پشت غبار غلیظی از تبلیغات خصمانه دشمنان قسم‌خورده این ملت قرار گرفته و صدها رسانه صوتی، تصویری، نوشتاری و هزاران مغز و قلم مزدور درصدد بزرگ کردن ضعف‌ها و انکار کردن موفقیت چشم‌گیر ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و هدف دشمن از این حربه، کمرنگ کردن مشارکت مردم در اتفاقات مهم سیاسی مثل انتخابات است.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود، انقلاب اسلامی را مادر تمامی انقلاب‌ها و دگرگونی‌های بنیادی در جهان اسلام دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران همان‌طور که بعضاً توسط صاحب‌نظران در همان زمان پیروزی در ایران تشخیص داده شد، زلزله‌ای در جهان اسلام به وجود آورده و نقش الهام انگیز رهبری برای تمامی نیروها و جریان‌های بیدار الگوی واقعی شده است.

وی با اشاره به جایگاه بالای عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح برای مقابله با جنگ نرم دشمن، گفت: هدف از برگزاری همایش مسئولان سیاسی نیروهای مسلح در استان، توجیه و هم اندیشی مسئولان سیاسی نسبت به آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی و ایجاد زمینه‌های لازم برای همکاری و هماهنگی بیشتر در جهت بررسی و شناسای تهدیدات دشمنان و آگاه سازی کارکنان نیروهای مسلح و خانواده‌های آنها در سال جاری است.