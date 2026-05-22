شکست هیمنه آمریکا در برابر ایستادگی مردم و نیروهای مسلح ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی پنجشنبه شب در اجتماع پرشور مردمی در سوادکوه گفت: حضور پرشور مردم شهرستان سوادکوه در اجتماعات شبانه تجلی بصیرت دینی و پشتیبانی عملی از ارزش های انقلاب و اقتدار نیروهای مسلح است.

وی در جمع شهروندان سوادکوهی اظهار داشت: این حضور آگاهانه مردم بزرگترین سرمایه و پشتوانه راهبردی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید نرم و سخت دشمنان محسوب می شود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر این حماسه را نماد ایمان، وحدت و فرماندهی الهی در برابر دشمن بعثی دانست و تأکید کرد: همان روحیه بسیجی و رزمندگی امروز نیز در ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جاری است.

وی بسته شدن تنگه هرمز را اقدامی کاملاً قانونی و بازدارنده برای تنبیه زیاده خواهی های آمریکا ارزیابی کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران تصریح کرد: آمریکا برای چندمین بار هیمنه پوشالی خود را در برابر ایستادگی مردم ایران و قدرت بازدارنده نیروهای مسلح از دست داده است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه در استقلال طلبی و عزت ملی دارد اما امروز دولت تروریست آمریکا در برابر ایستادگی ملت جان بر کف ایران در هم شکسته شده است.

حسینی مازندرانی توان دفاعی کشور را مثال زدنی خواند و گفت: موشک ها و پهپادهای پیشرفته ارتش و هوافضا و نیروی دریایی سپاه نماد قدرت بومی و بازدارنده ای است که اجازه تعرض به هیچ متجاوزی را نمی دهد.

وی هشدار داد: اگر دشمن دست به اشتباه بزند با توان دفاعی غیر قابل وصف نیروهای مسلح ما رو به رو شده و متحیر خواهد ماند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به نقش راهبردی ولایت فقیه در هدایت کشور خاطرنشان کرد: مدیریت انقلابی و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای کشور را با سربلندی از هجمه سنگین دشمن عبور داده است.

وی افزود: امروز اتحاد میان مردم، نیروهای مسلح و ولایت فقیه معادلات دشمنان را بر هم زده است.

این مراسم با تجدید میثاق شهروندان سوادکوه با آرمان های انقلاب و نیروهای مسلح به پایان رسید.