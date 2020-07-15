مسئولیت کمیته امداد پس از کرونا دو چندان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در نشست با مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه استقرار عدالت، آرمان مکتب اسلام و شیعیان بوده است و همواره امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کرده اند، گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) از یادگارهای مهم و ماندگار بنیانگزار انقلاب اسلامی است که در آغاز راه تشکیل شد و به فضل الهی در سال های گذشته خدمات مهم و ماندگاری بر جا گذاشته است.

معاون اول رییس جمهور ضمن تجلیل از زحمات مرحوم عسگراولادی و مرحوم نیّری به عنوان مدیران این نهاد، گفت: این دو چهره که نسبت به آنها همواره ارادت داشتم به معنای واقعی کلمه در خدمت محرومین و مستضعفین بودند، مرحوم عسگراولادی همچنین در حل گره های بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی نقش داشتند و ان شاءالله با بزرگان و شهدا محشور شوند.

جهانگیری ادامه داد: خدمت به ضعیف ترین و محروم ترین افراد جامعه توفیق بزرگی است که نصیب خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) شده است و هر کس بتواند در این مسیر اقدامی انجام دهد، صاحب توفیق است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تبعات منفی و جدی بیماری کرونا در همه شئونات کشور و قدردانی از همکاری و همراهی مردم و خدمات کادر پزشکی و درمانی گفت: در روزهای اخیر دغدغه ها نسبت به شیوع کرونا در کشور بیشتر شده که امیدواریم با اجرای برنامه های اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از این مرحله عبور کنیم خوشبختانه در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی نظیر استفاده از ماسک بعد از توصیه مقام معظم رهبری شاهد همراهی گسترده مردم هستیم و بر اساس گزارش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همه جا این موضوع به خوبی رعایت می شود.

جهانگیری با بیان اینکه کرونا زندگی، کار و درآمد مردم را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: این مسأله زندگی افراد و اقشار ضعیف جامعه را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و قطعاً مسئولیت کمیته امداد امام خمینی (ره) که تعداد بیشتری از این افراد را تحت تکفل خود دارد دو چندان شده است.

معاون اول رییس جمهور گفت: با وجود کاهش درآمدهای کشور به خاطر اعمال تحریم های ظالمانه و پیامدهای منفی کرونا باید با همت و تلاش مضاعف کاری کنیم که زندگی طبقات ضعیف جامعه آسیب جدی ندیده و از این مرحله به خوبی عبور کنیم.

جهانگیری با اشاره به رویکرد عدالت بنیانی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: عدالت باید همه شئون زندگی در حوزه های مختلف را تحت پوشش قرار دهد و همه جانبه باشد، مبارزه با فقر و تبعیض نباید در لابه لای مشکلات فراموش یا گم شود.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با طرح این سوال که پس از چهل سال از عمر انقلاب اسلامی باید ببینیم در مقابله با فقر چقدر موفق بوده ایم، گفت: جمهوری اسلامی ایران در توسعه عمرانی کشور کارهای بسیاری انجام داده است اما حتماً تعداد افرادی که امروز نیازمند رسیدگی بیشتر هستند افزایش یافته و ما برای اینکه بتوانیم با افتخار اعلام کنیم که فقر ریشه کن شده باید حرکت جدی تری انجام دهیم.

جهانگیری در همین ارتباط به موضوع فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در زمینه فساد اقتصادی نیز شاهد گسترش آن هستیم که باید بررسی کنیم در چهل سال گذشته در چه حوزه ای دچار نقصان بوده ایم که فساد بیشتر شده است، آیا در سیاستگذاری و برنامه ها مشکل داشته ایم یا در نحوه اجرا؟

وی افزود: به هر حال برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به سمت اصلاح هر آن چیزی که موجب گسترش فساد می شود، حرکت کنیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به بیماری های مزمن اقتصادی نظیر وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و یا اقتصاد دولتی گفت: همزمان جمهوری اسلامی ایران در این چهل سال با انواع تحریم ها مواجه بوده و در مقطع کنونی شدت تحریم ها بیشتر شده است نتیجه این شده که اقتصاد ما رشد مناسب پیدا نکرده و یا توزیع ثروت نامناسب بوده و پیچیدگی و گستردگی فقر نیز بیشتر شده است.

جهانگیری با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید تلاش این بود که چهره خشن فقر با اجرای برخی سیاستگذاری ها از جامعه زدوده شود، تصریح کرد: تلاش ما این بود تا کسی سر گرسنه بر زمین نگذارد، حتماً کمیته امداد در این بخش می تواند تعیین کننده باشد موضوع اصلی کار این نهاد باید مبارزه با چهره خشن فقر باشد و هر کس که نیازمند است بتواند با مراجعه به این نهاد رسمی تحت پوشش قرار بگیرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد در دولت در سال های گذشته گفت: هدف این بود که تغییری اساسی در زندگی این اقشار به وجود بیاید و حتی اگر کسی از کف درآمدی این کمیته کمتر درآمد داشت و نمی خواست تحت پوشش این نهاد باشد بتوانیم مابه التفاوت درآمد آن را از منابعی دیگر تأمین کنیم.

جهانگیری از مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) خواست تا روی موضوع مبارزه با فقر تمرکز ویژه ای انجام دهند و با ارائه برنامه لازم به دولت و دولت هایی که بر سر کار می آیند و هدفشان مبارزه با فقراست، راهکارهای کارشناسی ارائه دهند تا ظرف چند سال فقر ریشه کن شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه یکی از آسیبهای ناشی از کرونا فشار بر معیشت و زندگی مردم بوده است، گفت: دولت و نهادهای مختلف امکانات خود را به میدان آوردند و با مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی، تلاش کردیم به تمام ۲۴ میلیون خانوار یارانه بگیر، وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی پرداخت کنیم و بخش زیادی نیز از این اعتبارات در بخش بهداشت و درمان هزینه شد.

جهانگیری با اشاره به اینکه ممکن است تا پایان سال با بیماری کرونا درگیر باشیم و از هم اکنون باید برای مواجهه با تبعات مختلف این بیماری برنامه های روشن و شفاف داشته باشیم، خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) با اقشار ضعیف جامعه سر و کار دارد و باید هشدارها و زنگ خطرها را برای دولت به صدا در آورد تا برنامه ریزی ها با تمرکز هر چه بیشتر بر کمک به محرومین و طبقات ضعیف جامعه تنظیم شود. البته باید محدودیت های دولت را نیز در نظر گرفت و پیشنهادات را در قالب راهکارهای عملیاتی مطرح کرد.

معاون اول رییس جمهور بخش آموزش را از دیگر بخش های تحت تأثیر کرونا دانست و افزود: در رویارویی با این مشکل یا باید بخش آموزش تعطیل می شد و یا باید راهکارهای جایگزینی پیدا می کردیم که خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادند تا جریان آموزش در کشور استمرار پیدا کند.

جهانگیری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نسبت به عدالت آموزشی اهمیت ویژه ای قائل است و حتی برای برخی روستاهای کشور حتی مدارسی را با یک دانش آموز دایر می کند، تصریح کرد: وقتی بخش آموزش کشور به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرد، یکی از دغدغه ها این بود که زیرساخت ها، امکانات و ابزارهای لازم برای دانش آموزان در خانوداه های نیازمند فراهم شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) باید برای رفع نیازهای دانش آموزان نیازمند به امکانات آموزشی برنامه ریزی کند و دولت نیز در این زمینه به کمیته امداد کمک خواهد کرد.

جهانگیری افزود: البته باید توجه داشته باشیم که درآمدهای دولت کاهش یافته چرا که ما در جنگ اقتصادی هستیم اما خوشبختانه با همه فشارها اجازه نداده ایم که اقتصاد کشور دچار فروپاشی شود.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه مردم در مواقعی که احساس می کنند به حضور آنها نیاز است حتماً مشارکت خواهند کرد، گفت: مردم در این گونه شرایط دغدغه های دینی و ملی بالایی دارند که نمونه آن در زلزله کرمانشاه، سیل و شرایط کرونا به خوبی مشاهده شد و خیرین اقدامات بزرگی انجام دادند.

جهانگیری کمک های مردمی را بزرگترین سرمایه کمیته امداد امام خمینی توصیف کرد و افزود: البته باید گزارش های شفاف و دقیق در خصوص نحوه هزینه کرد کمک های مردمی به جامعه ارائه شود و باید تلاش کنیم از اعتماد مردم که سرمایه ای بزرگ است، پاسداری کنیم.

معاون اول رییس جمهور با قدردانی از برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای توانمند سازی افراد تحت پوشش، خاطرنشان کرد: بسیار ارزشمند است که کمیته امداد اعلام می کند که چند صد هزار خانوار را با روش های عالمانه به گونه ای آموزش داده که این خانواده ها برای خود منبع درآمد پیدا کرده اند و حتی تعدادی از آنها کارآفرین شده و افرادی را نیز تحت پوشش خود قرار داده اند.

جهانگیری با یادآوری سفر خود به استان خراسان رضوی و بازدید از نمایشگاه توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد افزود: در آن نمایشگاه خانمی که از مددجویان کمیته امداد بود موفق شده بود به یک کارآفرین تبدیل شود و محصولات تولیدی خود را در بازارهای بین المللی عرضه کند. این گونه افراد باید الگوی دیگران باشند و به عنوان چهره ملی به جامعه معرفی شوند.

معاون اول رییس جمهور از معاون توسعه روستایی و مناطق محروم خواست کمک های این معاونت را در قالب تسهیلات اشتغال روستایی به کمیته امداد امام خمینی (ره) افزایش دهند تا بتوانند گام های موثرتری در زمینه توانمندسازی مددجویان خود بردارند.

جهانگیری همچنین با اشاره به طرح ها و برنامه های کمیته امداد نظیر طرح ایران سرزمین مهربانی، طرح های اشتغالزایی و طرح های مرتبط با مسکن که گزارش آن در جلسه ارائه شد، از معاون توسعه روستایی و مناطق محروم خواست جلسه ای را با نمایندگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهادهای ذیربط نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دستگاه های اجرایی مرتبط نظیر سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی برگزار کند و ضمن بررسی طرح ها و پیشنهادات، جمع بندی آن را به دولت ارائه دهند.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از طرح سهام عدالت به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی اجتماعی ایران، قبل و پس از انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: در تاریخ ایران تاکنون طرحی به این بزرگی اجرا نشده و کمیته امداد باید تمرکزی جدی بر این طرح معطوف و از این ظرفیت برای توانمندسازی و کمک به مددجویان خود استفاده کند.

جهانگیری تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) باید به مددجویان خود که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند مشورت دهد تا بی جهت سهام خود را نفروشند و این سرمایه را از دست ندهند.

معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود از مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان مدیری مخلص، دلسوز و پیگیر نام برد و گفت: آقای بختیاری با انگیزه بالا کارها را پیگیری می کند و دولت نیز از برنامه های ایشان حمایت خواهد کرد.

جهانگیری همچنین حجت الاسلام کازرونی رییس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) را از شخصیت های علمی و ارزشمند کشور برشمرد و از اقدامات همه مدیران و دست اندرکاران کمیته امداد قدردانی کرد.

در این جلسه مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی نیز با بیان اینکه کمیته امداد برای همه مددجویان تحت پوشش برنامه اشتغال و توانمند سازی را در دست اجرا دارد افزود: کمیته امداد برای سالمندان و بیماران صعب العلاج تحت پوشش، حمایت های مادام العمر انجام می دهد.

در این جلسه همچنین تعدادی از مدیران کمیته امداد امام خمینی گزارشی ازاقدامات انجام شده و برنامه های در دست اقدم خود برای اشتغالزایی، بهبود معیشت، تأمین مسکن و توانمند سازی مددجویان ارائه کردند.

گفتنی است درابتدای این جلسه نیز با حضور معاون اول رییس جمهور از برنامه راهبردی – عملیاتی اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) رونمایی شد.