۲ کشته ومفقودی براثر بارش سیل آسا/‏‬ راه ۲ روستای آمل مسدود است

سید جعفر رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش سیل آسا در شهرستان اظهار داشت: سرنشینان یک دستگاه خودرو عبوری در مسیر جاده کوهستانی منطقه نمارستاق به هنگام وقوع سیل، دچار سانحه شدند که یکی از سرنشینان آنکه راننده بوده، متأسفانه جان باخت.

وی اضافه کرد، که جنازه این فرد توسط عوامل هلال احمر درمسیر پایین دست وقوع سیلاب پیدا ودرحال انتقال به سردخانه سازمان آرامستان شهرداری آمل هست.

فرماندارآمل اضافه کرد، که متأسفانه یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۶ نیز دربراثر این سیل دچار سانحه شدند که تلاش‌های برای پیدا کردن سرنشین یا سرنشینان آن همچنان ادامه دارد.

وی، وقوع بارش باران سیل آسا با این حجم از شدت آن را در منطقه نمارستان بی سابقه دانست واضافه کرد، که به چندین سردهنه زراعی و باغی این منطقه نیز خسارت جدی وارد شد.

فرماندارآمل درعین حال اضافه کرد، که آب شرب اهالی منطقه وصل هست وهمچنین عوامل راهداری با تجهیزات خودرویی برای عادی کردن شرایط درمنطقه حضور دارند.

جاده ارتباطی نشل به انداوار همچنان مسدود

رسولی همچنین به ادامه تلاش‌های عوامل راهداری برای بازگشایی جاده ارتباطی روستاهای واقع در مسیر کوهستانی " نشل به اندوار" در منطقه بالادست بخش امامزاده عبدالله اشاره کرد وگفت: براثر بارش شدید باران راه ارتباطی روستاهای این منطقه به مرکز شهرقطع شده، اما تلاش‌های عوامل راهداری برای بازگشایی وپاکسازی مسیر جاده اصلی از سنگ‌های کوهی ادامه دارد.

وی ابرازامیدواری کرد که حداقل تا پیش از ظهر روز پنجشنبه جاده ارتباطی این منطقه بازگشایی شود.