تسریع در رسیدگی به پرونده بازنشستگی کارکنان، بیمه زنان و دختران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ، از بسته حمایتی تأمین اجتماعی از خانواده کارکنان ایران‌خودرو رونمایی کرد و ضمن اعلام تسریع در روند بررسی پرونده‌های بازنشستگی کارکنان و احتساب سوابق پیمانکاری در مشاغل سخت و زیان آور، از توسعه خدمات بیمه‌ای در شعبه اقماری مستقر در ایران‌خودرو و برگزاری جلسات کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور در این شعبه برای تسریع در فرآیند بازنشستگی خبر داد.

در دیدار مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ، مسائل کارگری موجود به ویژه بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید بر ایجاد شرایط تأمینی مناسب برای کارگران گفت: دلگرمی به کار، تلاش، رشد و شکوفایی و بالندگی اقتصاد در گرو ایجاد شرایط تأمین مناسب برای نیروی کار است.

فرشاد مقیمی ضمن قدردانی از مدیران تأمین اجتماعی به نیابت از کارگران ایران خودرو افزود: شرایط کار برای نیروهای تولید که در خط مقدم سنگر تولید و صنعت کشور هستند دارای پیچیدگی و اهمیت بالایی است.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های همیشگی ما، ایجاد آرامش برای کارکنان به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور است. در حال حاضر شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه اقتصاد و صنعت کشور به اجرا گذاشته شده و حفظ ثبات در تولید و آرامش کارکنان در اولویت قرار دارد.

مقیمی افزود: دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه منابع انسانی، در پرتو تعامل مؤثرتر در حل و فصل مسائل موجود مرتبط با بیمه و تأمین اجتماعی کارکنان است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اهمیت خدمات شعبه اقماری تاکید کرد: باید افرادی در این شعبه مستقر شده و پاسخگوی کارکنان باشند که علاوه بر داشتن سعه صدر، به تمام مسائل تأمین اجتماعی مشرف بوده و توانایی پاسخ به تمامی سوالات و ابهامات را داشته باشند.

وی در پایان خواستار شروع به کار فوری این شعبه شد تا اطلاع رسانی به سایر سایت‌های ایران خودرو نیز تسهیل شود.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ نیز در این دیدار، گروه صنعتی ایران خودرو را بزرگ‌ترین کارفرمای کشور و شریک مهم اقتصادی تأمین اجتماعی خواند و گفت: ایران خودرو از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بالایی برای کشور دارد.

حسن امیری گنجه ایجاد و افزایش اشتغال را از جمله تأثیرات مهم ایران خودرو در اقتصاد کشور دانست و افزود: تأمین اجتماعی در پرتو این کارکرد ایران خودرو توانسته چرخه عمر خود را به هفتاد سالگی برساند.

وی افزود: در هفته حدود ۴۰ پرونده از کارکنان ایران خودرو در تأمین اجتماعی بررسی و با نگاه مثبت حل و فصل می‌شود.

امیری گنجه ادامه داد: ایران خودرو طبق رابطه‌ای ضابطه مند و قانونمند با تأمین اجتماعی رفتار می‌کند، همچنین رفتار ضابطه مندی با کارکنان خود دارد.

وی تاکید کرد: ضروری است از منظر اجتماعی به مسائل اقتصادی و اجتماعی پرداخته شود و ایران خودرو توانسته با نگاه اجتماعی و دور کردن حواشی، آبادانی در کشور ایجاد کند و آسیب اجتماعی را کاهش دهد.

امیری گنجه تصریح کرد: هر قدر ملاحظات اجتماعی افزایش یابد، جامعه و صندوق تأمین اجتماعی تقویت شده و امید به آینده افزایش می‌یابد. بستر امنیت اجتماعی که تأمین اجتماعی در آن شکل می‌گیرد، می‌تواند با رویکردهای ایران خودرو تقویت شود. هر قدر بتوانیم با نگاه اجتماعی جامعه را پیش ببریم شرایط امن‌تر و نگرانی‌ها کمتر می‌شود.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ، از اجرای طرح بیمه زنان خانه دار و دختران دانشجوی کارکنان شاغل و بازنشسته ایران خودرو بدون بوروکراسی اداری خبر داد و گفت: این طرح در سه بخش بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با نرخ ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد حق بیمه به اجرا گذاشته می‌شود.

وی در تشریح این طرح گفت: زنان خانه دار کارکنان و بازنشستگان می‌توانند با سقف سنی ۵۰ سال نسبت به بیمه از طریق همسرانشان اقدام کنند. پرداخت دست کم ۱۰ سال حق بیمه لازمه بهره مندی از مزایای این بیمه است و در روز تأمین اجتماعی این بسته را تقدیم کارکنان ایران خودرو کردیم.

امیری گنجه تصریح کرد: امکان ارائه این خدمت به تمامی کارکنان ایران خودرو اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی وجود دارد.

وی از راه اندازی شعبه اقماری بیمه در ایران خودرو از روز شنبه ۲۸ تیرماه خبر داد و گفت: برای کارکنان ایران خودرو میز تخصصی خدمت ایجاد کرده‌ایم تا خدمات در زمان کوتاه‌تری ارائه شود.

در این نشست، محمد گلچین راد، معاون توسعه منابع انسانی، گزارشی از وضعیت نیروی انسانی در ایران خودرو، مشکلات موجود در موضوع بازنشستگی پیش از موعد و انتظارات از سازمان تأمین اجتماعی برای رفع موانع ارائه کرد و مدیران تأمین اجتماعی نیز وعده حل و فصل مسائل مطرح شده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دادند.

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