شهر الوند ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه و سرمایه گذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سیاهکلی چهارشنبه شب در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر الوند که برای بررسی مشکلات این شهر برگزار شد اظهار داشت: برای برون رفت از مشکلات این شهر باید راهکار ارائه کنید و اکتفا به طرح مسائل نمی‌تواند ما را به مسیر درست هدایت کند.

وی اضافه کرد: امروز مشکلات مدیریتی داریم و شورا باید از ظرفیت مردم استفاده کند و قرار نیست شوراها هم محدودیت دولتی‌ها را داشته باشند.

سیاهکلی تصریح کرد: همه ما در بیان مسائل و مشکلات استاد هستیم اما مدیرانی که راهکار هم ارائه کنند کم هستند در حالی که باید از ایده و راهکارهای عملی برای حل مشکلات بهره ببریم.

سیستم آموزشی کشور مهارت آموز نیست

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سیستم آموزشی ما فقط دانش یاد می‌دهد و مهارت حل مشکل را نمی‌آموزد به همین دلیل مهارت حل مشکلات را نداریم و نسل جدید با اینکه ضریب هوشی بالایی دارد اما در حل مسائل مشکل دارد و مهارت کمی در زندگی دارد.

وی با انتقاد از عقب ماندن صنعت خودروسازی کشور از قافله جهانی اظهار داشت: در این کشور خودرو با قیمت چندین برابر مشابه خارجی و نازل‌ترین کیفیت به مردم فروخته می‌شود و یک چهارچرخ بدون کیفیت است و در این میان مصرف کننده، خودروسازی، قطعه ساز ناراضی هستند و این وضعیت نشان می‌دهد مشکلات این صنعت جدی است.

سیاهکلی گفت: ۴۰ سال مرزهای کشور را بستیم تا خودروساز حمایت شده و کیفیت خودروی داخلی بالا برود اما قادر نیستیم یک خودروی شاسی بلند با کیفیت را تولید کنیم و چون اجازه رقابت را گرفتیم و هر وقت اعتراض شد وام دادیم و قیمت را بالا بردیم و با این رویکرد صنعت خودروسازی رشد نخواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین یادآور شد: اعضای شورا و شهردار الوند باید برای برون رفت از مشکلات موجود خود راهکار و برنامه دراز مدت ارائه کنند و بدانند با فروش یک قطعه زمین مشکل شهر حل نمی‌شود و اینکه مدیریت شهرها فقط با اتکا به ارزش افزوده باشد منطقی نیست.

سیاهکلی در مورد مشکلات درمانی شهر الوند هم اضافه کرد: بیمارستان خیریه رحیمیان تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده و در حال حاضر با کمک سپاه اداره می‌شود تا بتوانیم مشکل تأمین نیروی انسانی آن را حل کنیم و این مرکز با تعرفه دولتی بتواند خدمت رسانی کند.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در الوند با توجه به سطح درآمدی مردم که بیشتر کارگر و افراد کم درآمد هستند نباید دنبال ساخت بیمارستان لوکس یا خصوصی بود و لازم است تعرفه خدمات درمانی با درآمد مردم ساکنان منطقه هماهنگ باشد و ما هم پیگیر هستیم تا نیاز درمانی این شهر برطرف شود.

وی گفت: پیگیری امور وقفی و حقوقی شهرداری را از مسیر منطق، قانون و عقل پیش ببرید و بهره گیری از کارشناسان توانمند حقوق می‌تواند وضعیت پرونده‌های حقوقی شما را مشخص کند.

سیاهکلی تصریح کرد: اداره اوقاف موافقت کرده زمین‌های وقفی تا یک سوم افراز کند اما در الوند سهم وقف بیش از سه دانگ است که حل آن نیازمند نشست‌های تخصصی و پیگیری جدی موضوع است که بزودی در جلسه اختصاصی با اوقاف و راه و شهرسازی مشکل زمین‌های الوند بررسی می‌شود.

سیاهکلی اضافه کرد: از زمین‌های اوقافی باید درست استفاده کنیم و در بخش تولید می‌توان از این ظرفیت بخوبی بهره برد تا زمین وارد بورس بازی و دلالی نشود.

وی اظهار داشت: گاهی برخی دنبال زمین خواری هستند و از زمین اوقاف استقبال نمی‌کنند اما کسی که دنبال تولید و خانه دار شدن است زمین اوقاف برای او فرقی ندارد البته باید قوانین و مقررات ما هم اصلاح شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: زمین در تولید ارزش و نقشی ندارد ولی چون ما اعیان را بها می‌دهیم و اشتباه فاحش داریم همه دنبال ارزش زمین هستند ولی اگر بانک‌ها وثیقه را به جای اعیان از عرصه بگیرد زمین اوقاف ارزشمند می‌شود.

وی بیان کرد: زمین باید از چرخه تولید صنعتی خارج شود تا واحد تولیدی فقط برای تولید اهمیت داشته باشد و کسی تولید را برای فروش زمین متوقف نکند و این همه سوله خالی برای همین است که سرمایه گذاری برای ارزش افزوده زمین انجام شده در حالی که بهترین زمین برای تولید زمین اوقافی است تا زمین به چرخه دلالی نیفتد.

الوند ظرفیت خوبی برای توسعه دارد

سیاهکلی در ادامه اظهار داشت: شهر الوند با وجود شهر صنعتی البرز و زمین‌های کشاورزی دارای ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی است اما تحول مناسبی ایجاد نشده و از این پتانسیل به درآمد و ثروت تبدیل نشده لذا باید با بهره گیری از ایده کارشناسان دنبال ثروت و درآمد باشید.

وی بیان کرد: مردم الوند بسیار متدین هستند اما فقر زیاد است و همه ما باید به دلیل ضعف مدیریت و اینکه در خدمت رسانی کوتاهی کرده‌ایم از مردم عذر خواهی کنیم.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دنبال این باشیم که فلان مدیر متعلق به کدام جریان سیاسی یا منتصب به کدام شخصیت است به حاشیه رفته‌ایم و از خدمت باز می‌مانیم لذا به نظر می‌رسد باید فقط خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهیم و ارزیابی ما از مدیران بر اساس خدمت به مردم باشد.

سیاهکلی اضافه کرد: باید اعتراف کنیم که مدیران و مجریان خوبی نداریم و بلد نیستیم به مردم پاسخ دهیم در حالی که کمترین وظیفه ما رفتار توأم با کرامت، احترام و اخلاق اسلامی با ولی نعمتان خود است.

وی اضافه کرد: قرار نیست امروز که اصولگرایان پیروز انتخابات شده‌اند همه مدیران اصلاح طلب را جابجا کنند، ما باید دنبال کار کردن و خدمت به مردم باشیم و مدیران را توصیه کنیم تا با هر گرایش سیاسی با اخلاق اسلامی فقط به مردم خدمت کنند.

در این جلسه شهردار و اعضای شورای شهر الوند گزارشی از مشکلات شهر را ارائه دادند.

افزایش اعتبار ارزش افزوده، توسعه و احیای شهر صنعتی البرز، حل مشکلات گمرک، پیشگیری از تخریب زمین‌های زراعی، حل مشکلات وقفی بودن زمین‌ها و نبود بانک زمین از جمله مشکلات مطرح شده در این نشست بود.