به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی شامگاه چهارشنبه در کارگروه الگوی توسعه مناطق و برنامه‌ریزی استان اصفهان منطقه ۶ که با حضور فرمانداران غرب استان در خوانسار برگزار شد، اظهار داشت: بخشی از برنامه‌ها مانند بوم گردی و مراسمات ارامنه شهرستان بوئین‌میاندشت و همچنین ایجاد پروژه تکمیل باند دوم محور بوئین میاندشت به سمت الیگودرز- درود که هر سال تصادفات فوتی دارد اما در طرح توسعه شهرستان دیده نشده است.

وی گفت: سرمایه‌گذار با توجه به امنیت منطقه و امنیت شغلی اقدام به سرمایه گذاری می‌کند، منطقه غرب استان جنبه گردشگری دارد و اگر بنا به توسعه و حفظ منطقه گردشگری و ایجاد امنیت برای گردشگر است محورهای ورودی آن باید ایمن شود.

فرماندار بوئین میاندشت تصریح کرد: یکی از گلوگاه‌های ورودی استان و مرکز کشور محور شهید سالاری در شهرستان بوئین میاندشت است و ایست و بازرسی آن جزئی از محور دوم است که نیاز به اعتبارات ملی دارد چون طرح آن مصوبه شورای امنیت ملی دارد.

گیاهان دارویی شهرستان بوئین میاندشت نمونه دیگری ندارد

وی با بیان اینکه پیست گردشگری افوس و احداث بسته بندی آب معدنی در گردشگری دیده شده است، گفت: گیاهان دارویی شهرستان بوئین میاندشت نمونه دیگری ندارد که لازم است در پروژه‌های توسعه شهرستان دیده شود.

توسلی با بیان اینکه جاده‌های دسترسی تونل خوانسار- بوئین میاندشت جزئی از پروژه تونل است که هشت کیلومتر مسیر راه خوانسار به این شهرستان بوئین میاندشت را نزدیک می‌کند، بیان داشت: پارک جنگلی بوئین میاندشت نیاز به برنامه ریزی برای ایجاد ساخت اقامتگاه دارد.‌

وی تصریح کرد: تکمیل فاضلاب شهرستان بوئین میاندشت ضروری است، بخشی از فاضلاب خانگی به آب شرب نفوذ می‌کند، انتقال آب از چشمه لنگان مطرح است که اگر پروژه سرعت بگیرد مشکل آب شرب شهرستان برطرف خواهد شد.

توسعه باغات در اراضی شهرستان بهتر جواب می‌دهد

فرماندار بوئین میاندشت بیان داشت: توسعه باغات در ارضی شیب دار بهتر جواب می‌دهد، به دلیل کاهش بارندگی‌ها ۵۰ درصد کشت دیم شهرستان کاهش داشته است، اراضی ملی تصرف شده در اقتصاد منطقه تأثیر دارد اما با جهت غلط کشاورزان منطقه با مشکل مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان نگاه دولتی به پروژه دارد در صورتی ایجاد گردشگری ورزشی در منطقه کوچک تحت هیچ شرایطی بازدهی ندارد تنها راه اتمام پروژه‌ها استفاده از تبصره ۱۹ است.