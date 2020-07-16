جستجوها برای یافتن نوجوان مفقود در سیلاب ادامه دارد

فرهاد عبدالعلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه سیلاب در شهرستان‌ها و روستاهای اردبیل عنوان کرد: با توجه به اینکه هشدار سطح زرد و نارنجی به اطلاع فرمانداران شهرستان‌ها رسیده بود لذا قبل از وقوع سیلاب تمامی دستگاه‌ها به حالت آماده باش در آمده بودند و این مسئله باعث جلوگیری از خسارات مضاعف به مناطق سیل زده شد.

وی در رابطه با خسارات وارده به مناطق سیل زده بیان کرد: به دلیل رانش زمین بر اثر وقوع سیلاب روستای مصطفی‌لو در شهرستان خلخال با قطعی برق مواجه بود که بلافاصله نیروی‌های امدادی به منطقه اعزام و این مشکل را رفع کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل از آسیب سیلاب به خطوط انتقال آب روستای مصطفی‌لو خبر داد و گفت: سیلاب شدید باعث وارد آمدن خساراتی به خطوط انتقال آب این روستا نیز شده بود و اهالی منطقه با مشکل آب شرب مواجه بودند که این مسئله نیز به سرعت پیگیری و در روز اول حل شد.

عبدالعلی پور با بیان اینکه در حادثه سیلاب به توابع ۶ شهرستان استان اردبیل خساراتی وارد آمد اظهار کرد: سیلاب به شهرستان‌های پارس آباد، مشگین شهر، بیله سوار، اصلاندوز، خلخال و کوثر خساراتی وارد کرد و روستاهای ارشق، جعفرآباد، روستاهای اطراف کوه سبلان و روستای مصطفی‌لو جزو مناطقی بودند که بیشترین خسارات را متحمل شدند.

وی افزود: بخش کشاورزی، تأسیسات شهری، کانال‌های آب جزو موارد اصلی آسیب دیده از سیلاب هستند و تعدادی از چندین پل و رودخانه که بواسطه سیلاب مسدود شده بود لایروبی شده و مابقی نیز در حال لایروبی و بازگشایی مسیر آب است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل از اتخاذ تصمیماتی برای تسهیل ساخت و مقاوم سازی مسکن در روستای مصطفی لو خبر داد و بیان کرد: با توجه به اینکه عملیات مقاوم سازی مسکن در روستای مصطفی لو در حال انجام بود لذا وجود مصالح و ملزومات ساخت ابنیه باعث وارد آمدن خسارات بیشتری در این روستا شده است که با تصمیماتی در نظر داریم تا روند ساخت و مقاوم سازی خانه‌ها تسهیل شود.

عبدالعلی پور افزود: طی امدادرسانی‌های به عمل آمده چادرهایی برای اسکان روستاییان توزیع شده، لذا همکاری دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی و مقاوم سازی اینیه این روستا در اسرع وقت از ضرورت بیشتری برخوردار است.

وی در خصوص ۳ نوجوان اردبیلی که گرفتار سیلاب شده بودند اظهار کرد: یکی از سه نوجوان گرفتار در سیلاب روستای چات قیه اردبیل در همان ابتدا با کمک اهالی و امدادگران نجات پیدا کرد و جسد یک نفر دیگر دیروز کشف و به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد اما جستجوها برای یافتن نفر سوم مخصوصاً در اطراف سد سبلان همچنان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با اشاره به وارد آمدن خسارت به روستاهای بخش مرکزی اردبیل، اذعان کرد: آب شرب روستاهای بخش مرکزی اردبیل، سد خاکی، تأسیسات آبیاری و ابنیه فنی دچار خسارات شدیدی شده که بعد از تخمین دقیق خسارات به اطلاع عموم خواهد رسید.

عبدالعلی پور ساختمان سازی در بستر رودخانه‌ها را از عوامل وارد آمدن خسارات به روستاییان دانست و گفت: حریم رودحانه ها به هیچ عنوان مکان مناسبی برای ساخت و ساز نیست و اگرچه رودخانه خشک شده باشد اما احتمال سیلاب به علت بارش در مناطق بالا دست بسیار زیاد است لذا مردم حتماً از ساخت ابنیه در این مسیرها و حاشیه رودها خودداری کنند.

وی دلیل جاری شدن سیلاب به شهرستان پارس آباد را بارش شدید در شهرستان بیله سوار عنوان کرد و گفت: جاری شدن سیلاب در فصل تابستان به دلیل خشکی سطح زمین و رگبار شدید باران رخ می‌دهد لذا هم استانی‌ها به این نکته توجه داشته باشند که در هنگام بارش باران حتی در مناطق بالا دست در حالت آماده باش قرار بگیرند تا خسارات جانی و مالی وارد نیاید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل اظهار کرد: به دلیل ابلاغ هشدار سطح قرمز به فرمانداران و مسئولین ذی ربط و آماده باش بودن نهادها و لایروبی بسیاری از کانال‌ها و رودها قبل از وقوع سیلاب، از وارد آمدن خسارات مضاعف جلوگیری به عمل آمد.

عبدالعلی پور در خصوص پیشگیری از حوادث احتمالی در آینده تاکید کرد: کلیه هم استانی‌ها هشدارهای سطح زرد، نارنجی و قرمز هواشناسی را مخصوصاً در فصل گرم تابستان جدی بگیرند و از حضور در مسیل های آب و حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کنند.

وی از خروج استان تا اواخر امروز از سطح نارنجی خبر داد و گفت: مدیریت بحران استانداری در حال آماده باش کامل قرار دارد و هرگونه خطرات احتمالی را به فرمانداری‌ها اطلاع رسانی خواهد کرد.

گفتنی است بر اساس اطلاع رسانی فرمانداری‌ها در شهرستان پارس آباد بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال، در شهرستان مشگین شهر حدود ۱۲۰ هکتار از باغات و یک هزار هکتار از مزارع کشاورزی دچار آبگرفتگی و خسارت شده و در سایر شهرستان‌ها نیز خساراتی به دامداران، کشاورزان و تأسیسات شهری بر اثر وقوع سیلاب وارد شده که برآورد دقیق آن متعاقباً با اعلام فرمانداری‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.