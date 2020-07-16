به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به تمهیدات این کمیسیون برای اصلاح قوانین انتخاباتی، اظهار داشت: پس از انتخاب ابوالفضل ابوترابی به عنوان مسئول کارگروه‌های اصلاح قوانین انتخاباتی، این کارگروه باید ظرف یک ماه اصلاحات لازم را انجام دهد و آماده بررسی در صحن مجلس کند.

وی عنوان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مشکلات و نقیصه‌هایی که در قوانین انتخاباتی وجود دارد را باید برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: نظارت بر انتخابات، نظارت بر تخلفات احتمالی شوراها و نظارت بر عملکرد شوراها و تلاش برای افزایش کارکرد شوراها نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد تا با یک نگاه جامع بتوانیم، سلامت شوراها را در دوره آینده بیشتر و بهتر ببینیم.

جوکار با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراها برگزار می‌شود، ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس این است که نحوه ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ساماندهی شود.

وی گفت: باید در نحوه ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بازبینی شود، زیرا دستگاه اجرایی زیر نظر رئیس جمهوری بوده و جایگاه بسیار مهمی است و اشخاصی که واجد شرایط هستند باید بتوانند کاندیدا شوند.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین مدیریت جامع شهری نیز یکی دیگر از اولویت‌های مهم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است که بعد از طی فرایندهای کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها انجام می‌شود و امیدواریم بتوانیم در سطح شهرها نیز مدیریت‌هایی را شاهد باشیم که به نیازهای مردم پاسخگو باشند و به رفع مسائل شهری اهتمام داشته باشند.