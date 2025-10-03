محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مباحث اخیر پیرامون تحریم‌ها و موضوع اسنپ‌بک تأکید کرد: تمهیدات لازم از مدت‌ها پیش اندیشیده شده و درباره فعال شدن اسنپ‌بک جای نگرانی وجود ندارد.

نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها، اظهار داشت: پیش از طرح این مسئله در شورای امنیت، شورایی برای بررسی ابعاد مختلف آن تشکیل شد که ضمن ارائه هشدارهای لازم به اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشی از دارایی‌ها و حساب‌ها نیز مدیریت شد. این شورا اکنون نیز با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور فعال است و اقدامات لازم را دنبال می‌کند.

جوکار افزود: بخشی از مباحثی که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و از نظر اجرایی مشکلی وجود ندارد. اجرای کامل سازوکار موسوم به اسنپ‌بک منوط به فعال شدن کمیته مربوطه در شورای امنیت سازمان ملل است که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: مذاکرات و رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف در حال انجام است و با توجه به تغییر ریاست دوره‌ای شورای امنیت، شرایط به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی در پایان گفت: در تماس امروز با وزارت امور خارجه نیز اطمینان داده شد که اقدامات خوبی در این مسیر صورت گرفته و ان‌شاءالله نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت.