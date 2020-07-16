  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دمای ۱۴ شهر سیستان و بلوچستان به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد رسید

دمای ۱۴ شهر سیستان و بلوچستان به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد رسید

زاهدان -مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: دمای ۱۴ شهر این استان در حالی در شبانه روز گذشته به بیش از ۴۰ درجه سلسیوس رسید که همزمان از ایستگاه «دهیرک» نیکشهر ۳۷ میلی متر باران گزارش شد.

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به طور کلی در شبانه روز گذشته آسمان تابستان در ۱۶ ایستگاه بارانسنجی سیستان و بلوچستان بارانی بود به طوری که میزان بارش در ۹ نقطه بیش از ۱۰ میلی متر بوده است.

وی ادامه داد: مونسون هند در شبانه روز گذشته شهرستان خاش، ایرانشهر، نیکشهر و فنوج را فرا گرفت به طوری که بارش‌ها در برخی نقاط منجر به آبگرفتگی و جریان یافتن رودخانه‌های محلی شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌ها تا این موقع بیشترین بارش‌ها به ترتیب از «دهیرک» نیکشهر با ۳۷، «کتیج» نیکشهر ۳۲، «ابتر» ایرانشهر ۲۱ و چگرد خاش ۱۳ میلی متر گزارش شده است.

حیدری تصریح کرد: بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته در شرایطی روی داد که دمای ۱۴ شهر استان شامل ایرانشهر، نیکشهر، قصرقند، زابل، زهک، هامون، هیرمند، بزمان، میرجاوه، سیب سوران، راسک، سراوان، دلگان و مهرستان بین ۴۰ تا ۴۶ درجه سلسیوس شد.

وی با بیان اینکه بارش‌های همرفتی امروز نیز در ارتفاعات جنوب و جنوب شرق ادامه دارد، بیان کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی انتظار می‌رود امروز این بارش‌ها به ارتفاعات مرکزی استان نیز کشیده شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به ویژگی سامانه‌های همرفتی انتظار وقوع تندباد لحظه‌ای، صاعقه و بارش تگرگ به ویژه در ارتفاعات وجود دارد.

حیدری تصریح کرد: در این مدت آبگرفتگی معابر، سیلاب ناگهانی و طغیان موقتی رودخانه‌های فصلی، پیش بینی می‌شود بنابراین توصیه می‌شود مردم در مناطق ذکر شده از رفتن به ارتفاعات، توقف و تردد در بستر و حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی در بخش دیگری به شدت گرفتن وزش بادهای ۱۲۰ روزه از پنجشنبه در شمال استان خبر داد و گفت: افزایش غلظت ذرات غبار، کاهش دید افقی و کیفیت هوا به ویژه در برخی محورهای مواصلاتی شمال استان از پیامدهای این بادها است.

کد مطلب 4975436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه