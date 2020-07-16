دمای ۱۴ شهر سیستان و بلوچستان به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد رسید

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به طور کلی در شبانه روز گذشته آسمان تابستان در ۱۶ ایستگاه بارانسنجی سیستان و بلوچستان بارانی بود به طوری که میزان بارش در ۹ نقطه بیش از ۱۰ میلی متر بوده است.

وی ادامه داد: مونسون هند در شبانه روز گذشته شهرستان خاش، ایرانشهر، نیکشهر و فنوج را فرا گرفت به طوری که بارش‌ها در برخی نقاط منجر به آبگرفتگی و جریان یافتن رودخانه‌های محلی شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌ها تا این موقع بیشترین بارش‌ها به ترتیب از «دهیرک» نیکشهر با ۳۷، «کتیج» نیکشهر ۳۲، «ابتر» ایرانشهر ۲۱ و چگرد خاش ۱۳ میلی متر گزارش شده است.

حیدری تصریح کرد: بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته در شرایطی روی داد که دمای ۱۴ شهر استان شامل ایرانشهر، نیکشهر، قصرقند، زابل، زهک، هامون، هیرمند، بزمان، میرجاوه، سیب سوران، راسک، سراوان، دلگان و مهرستان بین ۴۰ تا ۴۶ درجه سلسیوس شد.

وی با بیان اینکه بارش‌های همرفتی امروز نیز در ارتفاعات جنوب و جنوب شرق ادامه دارد، بیان کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی انتظار می‌رود امروز این بارش‌ها به ارتفاعات مرکزی استان نیز کشیده شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به ویژگی سامانه‌های همرفتی انتظار وقوع تندباد لحظه‌ای، صاعقه و بارش تگرگ به ویژه در ارتفاعات وجود دارد.

حیدری تصریح کرد: در این مدت آبگرفتگی معابر، سیلاب ناگهانی و طغیان موقتی رودخانه‌های فصلی، پیش بینی می‌شود بنابراین توصیه می‌شود مردم در مناطق ذکر شده از رفتن به ارتفاعات، توقف و تردد در بستر و حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی در بخش دیگری به شدت گرفتن وزش بادهای ۱۲۰ روزه از پنجشنبه در شمال استان خبر داد و گفت: افزایش غلظت ذرات غبار، کاهش دید افقی و کیفیت هوا به ویژه در برخی محورهای مواصلاتی شمال استان از پیامدهای این بادها است.