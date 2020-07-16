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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

توئیتر اعلام کرد؛

هک بی سابقه توئیتر با مهندسی اجتماعی رخ داد

هک بی سابقه توئیتر با مهندسی اجتماعی رخ داد

به دنبال هک شدن حساب‌های کاربری ده ها چهره مشهور در توئیتر، این شرکت در حساب پشتیبان خود در این شبکه اجتماعی توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بامداد روز پنجشنبه به وقت تهران حساب‌های کاربری ده ها چهره مشهور در توئیتر مانند باراک اوباما، جو بایدن، الون ماسک، بیل گیتس و شرکت‌هایی مانند اپل و غیره هک شد.

هکرها با ارسال پیام‌هایی در حساب‌های هک شده از بخشندگی مالکان حساب‌های مذکور خبر دادند و به آنها وعده دادند بابت ارسال هر مقدار پول به یک حساب بیت کوین مشخص دوبرابر آن را به حساب فرد ارسال کننده واریز می‌کنند.

این پیام‌های فریبنده برخی کاربران تویئتر را فریب داد و هکرها بدین شیوه توانستند حدود صدهزار دلار به جیب بزنند. بررسی توئیتر در این زمینه نشان داد هکرها با مهندسی اجتماعی توانستند به برخی ابزار و سیستم‌های داخلی شرکت توئیتر دسترسی یابند و از آنها برای نفوذ به حساب‌های کاربری اشخاص مشهور استفاده کنند.

توئیتر اذعان کرده که این شیوه منجر به هک بسیاری از حساب‌های کاربری مشهور و تأیید شده در این شبکه اجتماعی شده و این شرکت در حال بررسی موضوع برای جلوگیری از تکرار آن است. این شرکت برای جلوگیری از خرابکاری بیشتر امکان ارسال توئیت از طریق حساب‌های کاربری تأیید شده را به طور موقت مسدود کرد.

بر اساس گزارش برخی منابع خبری هکری با اسم مستعار کیرک، به دنبال فروش اطلاعاتی است که در جریان این حمله هکری به دست آمده و وی از همکاری یک کارمند توئیتر نیز برخوردار بوده است. آگاهانه یا ناآگاهانه بودن این همکاری هنوز مشخص نیست.

کد مطلب 4975487

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