امیر سرتیپ صدیق خلبانی توانمند و مدیری هوشمند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم یادبود مرحوم امیر سرتیپ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های بارز زنده یاد مرحوم امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق گفت: اگر شرایط کرونایی نبود این مراسم بایستی در سطح ملی برای این شخصیت ارزشمند دفاع مقدس برگزار می‌شد.

امیر سرلشکر موسوی در ادامه با بیان اینکه برگزاری مراسم بزرگداشت به چنین سبکی فوق‌العاده و یک ابتکار بود و می‌توان از این الگو و شیوه در دیگر مراسم نیز بهره جست، خاطرنشان کرد: این روش دو مزیت دارد که نخست اجرای یک برنامه برای این گونه مراسم و شخصیت هاست و دومین مزیت آن هم عدم برگزاری تجمعاتی است که اجرای آن خلاف دستورات ستاد ملی مقابله با ویروس کروناست.

وی امیر سرتیپ صدیق را انسانی متدین، ولایی، مجاهد و با شخصیت و یک خلبان توانمند، ماهر و با دانش و همچنین در زمینه مدیریت خلاق، با سواد و دارای هوش بسیار بالا عنوان کرد.

فرمانده کل ارتش در ادامه با اشاره به ویژگی‌های بارز مرحوم امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق، اظهار کرد: فرمانده فقید نیروی هوایی ارتش، انسانی متدین، ولایی، مجاهد و با شخصیت و یک خلبان توانمند، ماهر و با دانش و همچنین در زمینه مدیریت خلاق، با سواد و دارای هوش بسیار بالا بود.

وی با اشاره به اینکه دوران فرماندهی امیر صدیق دارای سه نکته روشن است، گفت: به شهادت اسناد موجود در مورد جنگ تحمیلی، نیروی هوایی رژیم بعث عراق سه بار منهدم و از نو ساخته شد و این نشان می‌دهد که نیروی هوایی ایران با سه نیروی هوایی جنگیده است.

امیر سرلشکر موسوی افزود: یکبار زمانی که نیروی هوایی عراق وارد جنگ شد و به صورت کامل مضمحل شد و با تلاش همه غربی‌ها و شرقی‌ها نیروی هوایی تازه‌ای در این کشور راه اندازی کردند و دوباره به دست تیزپروازان نیروی هوایی این نیرو منهدم شد و برای سومین بار این نیرو به تسلیحات و هواپیماهای جدید مجهز شد که نابودی یکی از این نیروها در زمان تصدی فرماندهی امیر صدیق اتفاق افتاد.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: نکته دوم اینکه دو شخصیت و چهره نامدار تاریخ معاصر مانند شهید بابایی و شهید ستاری، معاونین این فرمانده گرانقدر بودند و نکته سوم اینکه، مقام معظم رهبری طی نامه‌ای خدمت محضر حضرت امام راحل (ره) پیشنهاد می‌کنند که در سال ۶۲ امیر صدیق را به فرماندهی نیروی هوایی منصوب نمایند که حضرت امام (ره) هم تأیید می‌فرمایند، لذا امیر صدیق مورد تأیید امامین انقلاب اسلامی هستند و تأیید دو امام انقلاب را در کارنامه درخشان خود دارند.

وی در پایان افزود: امیر صدیق در دوران سال‌های ۶۲ تا ۶۵ که سخت‌ترین سال‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، فرماندهی نیروی هوایی را عهده دار بود که با انبوهی از مشکلات و ناملایمات مقابله کرد و موفق و سربلند از مشکلات عبور کرد و این درسی برای ملت و همه جوانان است که می‌توان با اتکا به خداوند بزرگ در مقابل مشکلات ایستاد و پیروز و سربلند شد.