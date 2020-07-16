به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در باتریهای یادشده از نوعی نوار چسب و نیز گرافن برای تقویت الکترودها استفاده شده است. در نهایت یک روش لیزری برای پیوند دادن این مواد و ایجاد استحکام در آنها به کار گرفته شده است.
این روش باعث میشود توانایی الکترودها برای ذخیره سازی انرژی در گذر زمان دیرتر کاهش یابد و در نهایت عمر مفید باتریهای لیتیومی بیشتر شود.
معمولاً در باتریهای لیتیومی از گرافیت در آند استفاده میشود. اما در گذر زمان برجستگیهایی در آندهای گرافیتی موسوم به دندریت شکل میگیرد که باعث ایجاد اتصالی ناگهانی در باتری و گرما و چه بسا انفجار میشود. استفاده از نوار چسب بر روی آند جدید گرافنی و گرمادهی آن با لیزر در حد ۲۰۲۶ درجه سانتیگراد عمر و کارآیی باتری لیتیومی را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
با استفاده از این روش چسب نواری به روکشی دارای سیلیکون و اکسیژن مبدل میشود و گرافن نیز در سرتاسر آن پخش میشود. در این حالت چسب یادشده به عنوان لایهای حفاظتی عمل کرده و جلوی ایجاد دندریتها را نیز میگیرد. پژوهشگران امیدوارند در آیندهای نزدیک بتوانند برای تجاری سازی این روش اقدام کنند.
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