آمار فوتی های کرونا به ۱۳هزار و ۶۰۸ نفر رسید/افزایش موارد بستری

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر پنج شنبه در ارتباط تلویزیونی، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به شناسایی ۲۵۰۰ مورد جدید کرونا، مجموع افراد مبتلا در کشورمان تا ظهر پنج شنبه ۲۶ تیر ۹۹، ۲۶۷ هزار و ۶۱ نفر اعلام کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به ۱۹۸ مورد جدید فوتی در شبانه روز گذشته، گفت: تاکنون ۱۳ هزار و ۶۰۸ نفر از افراد مبتلا، جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع افراد مبتلا، ۲۳۰ هزار و ۶۰۸ نفر بهبود یافته‌اند.

لاری گفت: در حال حاضر، ۳۴۷۱ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

وی افزود: تاکنون بالغ بر دو میلیون و ۷۳ هزار و ۷۹۱ مورد تست تشخیصی کرونا در آزمایشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بستری بیماران در کل کشور افزایش داشته است، ادامه داد: همانند روزهای گذشته استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.



لاری گفت: استان‌های تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.