راه اندازی دبیرخانه و کارگروه های تخصصی هوشمندسازی درپلیس پیشگیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی معصوم بیگی در حاشیه جلسه هم اندیشی با موضوع هوشمندسازی ماموریت‌های پلیس پیشگیری اظهار داشت: مردمی بودن پلیس و تغییرات و پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی که به دنبال خود افزایش حجم ماموریت های پلیس در حوزه کلانتری ها و پاسگاه ها را به دنبال دارد، هوشمندسازی در پلیس را به امری ضروری تبدیل کرده است.

این مقام ارشد انتظامی هوشمندسازی و به روز بودن را از مولفه های محوری هویت پلیس کارآمد در جامعه دانست و تصریح کرد: امروز میدان خلاقیت‌ها و ایده‌های نو و هوشمندانه است و سازمانی در این برهه تاریخی قدرتمند و قوام خواهد داشت که هوشمندانه از دانش روز بهره گیری و اثربخشی و کارآیی سازمانی را ارتقاء دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هوشمندسازی ضرورت سازمانی و راهبرد ناجاست، ادامه داد: با راه اندازی دبیرخانه دائمی و کارگروه های تخصصی هوشمندسازی در پلیس پیشگیری ان شاءالله شاهد تحولی نو در عرصه خدمات رسانی به مردم، ارتقاء عملکرد و مقابله با جرایم به شکل هوشمندانه خواهیم بود.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه روزانه هزاران ماموریت مختلف و انواع گوناگون خدمات انتظامی و اجتماعی توسط کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سراسر کشور به اقشار مختلف ارائه می شود، گفت: نیازمندی روزانه مردم به خدمات کلانتری بر ضرورت هوشمندسازی این خدمات افزوده است، لذا پلیس پیشگیری با اتخاذ این رویکرد در صدد است با راه اندازی و معرفی کلانتری هوشمند سرعت و کیفیت پاسخگویی به مطالبات مردم را افزایش دهد.

وی با اعلام اینکه الزامات کلانتری هوشمند و بخشی از زیرساخت های فنی مربوط به آن توسط کارشناسان فاوا به خوبی تبیین شده است، خاطرنشان کرد: پلیس پیشگیری با درک درست از وضعیت فعلی، تلاش گسترده ای را برای رسیدن به پلیس هوشمند آغاز کرده است که با راه اندازی دبیرخانه دائمی این بخش از اقدامات هوشمندسازی به سرعت به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

سردار معصوم بیگی هوشمند سازی پلیس را مرحله گذر از پلیس سنتی به پلیس مدرن تعبیر کرد و از همه شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی خواست تا به سهم خود ایفاگر نقش تحول در نیروی انتظامی باشند.