چین از پمپئو برای سفر به این کشور دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هوآ چون اینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که این کشور در پی درگیری با آمریکا یا تصاحب جایگاه این کشور نیست.

به گزارش رویترز، «هوا چون اینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست تا از تنش‌زایی در روابط دوجانبه خودداری کرده و در رفتار با پکن از عقل و منطق استفاده کند.

این دیپلمات چینی در ادامه اضافه کرد که از «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد تا به کشورش رفته و با چشمان خود ببیند که هیچ نقض حقوق بشری در منطقه سین‌کیانگ روی نمی‌دهد.

این در حالیست که واشنگتن به بهانه نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ، تحریم هائی را علیه برخی از مقامات پکن اعمال کرد؛ اقدامی که با واکنش متقابل چین در وضع تحریم علیه چند سناتور آمریکایی مواجه شد.