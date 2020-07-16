مراکز نگهداری بهزیستی استان بوشهر از نظر کرونا سفید هستند

علیرضا حاجیونی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حمایت انجامشده در این مدت ۲۷ کودک نیز به خانواده و خویشاوند خودشان بازگردانده شدهاند.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر ۱۵۰ متقاضی فرزندخواندگی در استان بوشهر وجود دارد اما تعداد واگذاریها کم است اضافه کرد: سن، تاریخ ازدواج، شرایط اقتصادی و تحصیلات زوجین بر سن کودکی که به این افراد داده میشود مؤثر است بر همین اساس هرچقدر سن زوجین بالاتر رود سن کودک هم افزایش مییابد.
حاجیونی اضافه کرد: نوزادان و کودکان شیرخوار به زوجین جوانی که شرایط و ویژگیهای لازم از نظر اقتصادی را دارند، سپرده میشوند.
وی ادامه داد: این در حالی است که بیشتر زوجین با سن بالا تمایل به پذیرش سرپرستی کودکان شیرخوار و نوزاد دارند به همین دلیل آمار پشت نوبتی برای فرزندخواندگی در این استان بالا است.
عدم استقبال از طرح امین موقت
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر درباره طرح امین موقت گفت: این طرح در استان مورد استقبال چندانی قرار نگرفته و خانوادهها بیشتر به دنبال فرزندخواندگی هستند.
حاجیونی اضافه کرد: کودکان و نوجوانان ۳ تا ۱۶ سال زیرپوشش بهزیستی که امیدی به بازگشت آنها به خانواده اصلی وجود ندارد، مشمول طرح امین موقت میشوند.
وی بیان کرد: متقاضیان واجد شرایط در طرح خیرخواهانه امین موقت شامل زوحین نابارور، زنان مجرد بالای ۳۵ سال و زوجین دارای فرزند است که حد میانگین درآمد ماهانه، تحصیلات، مسکن و سلامت روان را دارا باشند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر بیان کرد: در این طرح درصورتیکه پس از ورود کودک به خانواده جدید و گذشت حدود سه سال والدین او مراجعه نکنند امکان صدور حکم دائم فراهم میشود.
حاجیونی گفت: همچنین در صورت مراجعه خانواده و رسیدن کودک به سن رشد میتواند خانواده خود را انتخاب کند و تا زمانی که حکم دائم برای این کودکان صادر نشود نیازی به واگذاری یکسوم اموال به کودک نیست.
ساماندهی ۲۲۵ مهدکودک
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در خصوص مهدهای کودک گفت: ۱۰ هزار و ۸۴۵ کودک در قالب ۲۲۵ مهدکودک در استان بوشهر ساماندهی شدهاند که با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مهدها منجر به بیکاری مربیان شد.
حاجیونی اضافه کرد: با توجه به استیجاری بودن مهدهای کودک و مشکلاتی که در اثر تعطیلی این مراکز برای آنها به وجود آمد پویش همدلی کمک به مهدهای کودک راهاندازی شد که قالب این پویش ۷۱ مورد بخشش معادل ۱۱۴ میلیون تومان صورت گرفت.
وی ادامه داد: بیشترین نگرانی ما این است که برخی از خانوادهها در این مدت مجبور هستند بچهها را به افراد غیررسمی بسپارند که امید میرود با بهبود وضعیت این مشکل نیز برطرف شود.
راهاندازی مراکز مثبت زندگی
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر درباره راهاندازی مراکز مثبت زندگی گفت: تلاش شده در قالب این مراکز ۲۲ فعالیت سطح یک بهزیستی به بخش غیردولتی واگذار شود که دراینارتباط متقاضیان ثبتنام کرده و بهزودی راهاندازی میشوند.
وی ادامه داد: در قالب این مراکز خدمات بر پایه بستر الکترونیک ارائه میشود، این مراکز در مناطق تجمع مددجویان راهاندازی و خدماتی که درگذشته تنها به معلول ارائه میشد امروز به خانواده معلول ارائه میشود.
مناسبسازی محیط برای معلولان
حاجیونی درباره مناسبسازی محیط برای معلولان افزود: کارهای زیادی انجامشده اما تا رسیدن به ایدهآلها در این زمینه فاصله زیادی وجود دارد که باید همه مسئولان و دست اندرکاران در این بخش همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر درباره شیوع کرونا اضافه کرد: تاکنون مراکز نگهداری بهزیستی در مورد شیوع بیماری کرونا سفید بوده و تنها یک مورد از سالمندان از پذیرشهای جدید مثبت بوده که در قرنطینه است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
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