اقدامات شورای نگهبان تضمین کننده اسلامیت و جمهوریت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای دفتر شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان چشم بینای نظام اسلامی محسوب می‌شود بنابراین پاسداری از آن ضروری است.

وی نظارت‌ها و اقدامات شورای نگهبان را تضمین کننده اسلامیت و جمهوریت نظام دانست و افزود: عده‌ای از روی جهل و برخی نیز با غرض ورزی شورای نگهبان و فعالیت‌های آن را زیر سوال می‌برند.

وی اطلاع رسانی جامع، منطقی و کامل از فعالیت‌های شورای نگهبان را سبب جهل زدایی و خنثی شدن اغراض مغرضین دانست و تصریح کرد: عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت امید آفرینی امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با تاکید بر اینکه مسئولان باید از طرح برخی دعواها در فضای مجازی و کشاندن آن میان مردم که سبب یاس و ناامیدی می‌شود پرهیز کنند، افزود: مسئولان با همکاری و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کنند.



وی بیان کرد: شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مختلف نقش نظارتی بسیار خوب و گسترده‌ای داشته که نیازمند قدردانی است.

وی با تاکید بر اینکه باید نحوه ثبت نام افراد در انتخابات همراه با یک ضابطه و قاعده مشخص باشد، افزود: باید افرادی که دارای صلاحیت لازم هستند در این عرصه حضور یابند.