به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آیت الله احمد جنتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این شورا چه رویکردهای جدیدی را برای بهبود عملکردش در گام دوم انقلاب لازم می‌داند، گفت: شورای نگهبان وضع ویژه خودش را دارد؛ هر جایی که خود را موظف می‌داند راجع به مطالب مقام معظم رهبری بررسی و تصمیم گیری می‌کند.

دبیر شورای نگهبان افزود: مساله گام دوم انقلاب مربوط به همه کشور است و اختصاص به نهاد خاصی ندارد؛ همه در این قضیه سهیم اند؛ یعنی همه باید بررسی کنند که چه کار دارند می‌کنند، چه مقدار پیشرفت، توقف یا عقب گرد دارند، چه نقص‌هایی در کارشان است و قوت‌هایشان چیست تا خودشان را بسازند و اصلاح کنند.

وی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را در بیانیه گام دوم به ویژه در بخش‌های آخر که مربوط به مسائل اخلاقی و دینی است، بسیار ارزشمند دانست و گفت: شورای نگهبان هم در حد خودش رعایت می‌کند؛ عمده این است که وظایف شرعی را آن چنان که باید و شاید عمل کنیم.

آیت الله جنتی خاطرنشان کرد: مسئولیت‌های زیادی بر عهده شورای نگهبان گذاشته اند که بسیاری از این وظایف منحصر به فرد است، مثلاً راجع به مساله انتخابات؛ البته دولت مجری انتخابات است، اما بررسی صلاحیت‌ها مربوط به شورای نگهبان بوده و این مسئولیت بسیار سنگینی است.

وی افزود: به ویژه با نام نویسی‌های بی حساب و کتاب که هر کسی از راه می‌رسد دو سه برگه دستش می‌گیرد و می‌خواهد به مجلس برود و یکباره چند هزار نفر می‌خواهند بروند مجلس برای ۲۹۰ صندلی؛ شورای نگهبان باید یکی یکی این‌ها را بررسی کند که کجا بودند و سوابق شأن را بررسی کند که کار بسیار سنگینی است که به عهده ماست.

دبیر شورای نگهبان گفت: مسئولیت دیگری که خیلی‌ها توجه ندارند و ما را کلافه می‌کند، مشکل نامه‌های دیوان عدالت اداری است و هر کسی که از اساس نامه‌ای، آئین نامه‌ای، دستورالعمل یا مصوبه‌ای که دولت یا غیر دولت تصویب کرده است و به نظرش می‌رسد که خلاف شرع یا خلاف قانون است به ما نامه می‌نویسد که این آئین نامه، اساس نامه یا مصوبه، خلاف شرع است.

آیت الله جنتی افزود: معمولاً جایی که به ضررشان تمام می‌شود این نامه‌ها را می‌نویسند، یعنی از نظر آنان، معنی خلاف شرع این است که به ضرر خود می‌دانند؛ این‌ها را می‌فرستند اینجا که انبار می‌شود.

وی افزود: این وظیفه‌ای است که بر عهده فقهای شورای نگهبان است، آقایان حقوقدان در این زمینه نقش ندارند، فقط باید بنشینند و کارشناسی کنند و پژوهشکده ما باید کارشناسی کند و نتایج را شسته و رفته به ما بدهند؛ بعد ما بررسی کنیم ببینیم این قضیه، خلاف شرع است یا نیست.

آیت الله جنتی گفت: مشکلی که ما داریم این است که بیشتر فقهای شورای نگهبان در شهر مقدس قم سکونت دارند و تنها فردی که همیشه اینجاست من هستم؛ جمعه و شنبه هم ندارد؛ آقای آملی لاریجانی هم گاهی اینجاست و گاهی نیست.

دبیر شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص فشارهای سیاسی به این شورا، تصریح کرد: عادت کرده ایم، برای ما تازگی ندارد؛ هر کسی که می‌خواهد کار کند همین است؛ اگر آدم بخواهد گوش به حرف این و آن بدهد، معنی اش این است که من هیچی خودم ندارم، می‌خواهم بدانم دیگران چه می‌گویند.

وی افزود: وقتی انسان، قانون و حساب و کتاب دارد و روی روال خاصی کار می‌کند حرف‌هایی که دیگران می‌زنند، بزنند، ما هم بعضی از این‌ها را گوش می‌کنیم، اگر کسی واقعاً حق می‌گوید تشکر هم می‌کنیم خیلی هم خوشمان می‌آید واقعاً دلمان می‌خواهد کسی به ما بگوید که این کارت اشتباه است، ولی اکثراً این طور است که حساب نشده حرف می‌زنند.

آیت الله جنتی تصریح کرد: برخی نیز اغراض سیاسی دارند ما که گوش به حرف این و آن نمی‌دهیم، آن‌ها حرف خودشان را می‌زنند و ما هم کار خودمان را می‌کنیم.

دبیر شورای نگهبان، در پاسخ به این پرسش که آیا دشمنی‌ها با شورای نگهبان و با شخص آیت الله جنتی، شما را از اراده محکمی که در ایفای مسئولیت هایتان دارید به عقب نشینی وا می‌دارد؟ تاکید کرد: اگر دشمنی‌های آمریکا و حرف‌ها و مداخلاتش در اراده ما و مردم ایران اثر دارد، این دشمنی‌ها هم اثر دارد؛ ما دشمن کم نداریم، دشمن هم بیکار ننشسته و هر چه می‌تواند دشمنی می‌کند؛ دشمن را به خدا حواله می‌دهیم و کار خودمان را می‌کنیم.

آیت الله جنتی افزود: این دشمنی‌ها واقعاً کمترین اثر را دارد، آنچه که من حس می‌کنم، کمترین اثری بر اراده ما ندارد و وظیفه مان را عمل می‌کنیم، وظیفه شرعی است، طرف ما خدای متعال است او از ما مسئولیت می‌خواهد، ما باید جوابگوی او باشیم، قبل از اینکه به مجلس، دولت و امثال این‌ها جوابگو باشیم باید در پیشگاه خداوند جوابگو باشیم.

وی در واکنش به این تعبیر که آیت الله جنتی همچنان مثل کوه استوار است اظهار داشت: نه؛ ما خیلی کمتر از کوهیم، ما کاه‌ی بیشتر نیستیم.

آیت الله جنتی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم آمریکایی‌ها مشکلی برای فعالیت‌های تجاری شما پیش نیاورده است؟ تصریح کرد: آنان مثل اینکه حالت جنون دارند واقعاً فکرشان درست کار نمی‌کند وقتی مشروب خواری و بدمستی می‌کنند، حرف‌های مستانه می‌زنند، من چه نفعی در کجا دارم؟ من هیچ منفعتی در خارج از کشور ندارم در داخل هم ندارم.

دبیر شورای نگهبان افزود: خیال می‌کنند که ما می‌خواهیم برویم خارج از کشور، منع مان می‌کنند که نرویم؛ ما کاری نداریم در کشورهای خارجی، به خودمان برسیم کافی است؛ خیال می‌کنند در بانک‌های آنجا حساب و کتابی داریم؛ خب هر چه در آن بانک‌ها داریم مال خودشان.

وی در پاسخ به این پرسش که بی تعارف‌ترین جمله شما درباره وضع کنونی کشور چیست؟ گفت: سفارشی که به مسئولان دارم این است که هر کسی که کمترین تا بیشترین مسئولیت را دارد به داد مردم برسد؛ مردم بر ما حق دارند، مسئولیت‌های ما امانت‌های خداوند است نزد مسئولان و خدا بندگان را دوست دارد.

آیت الله جنتی تاکید کرد: ما باید خدمتگزار بندگان خدا باشیم، این مردم را باید رعایت کرد، باید به آنان رسید از نظر مسائل گرانی، همین گرانی‌های مستمر مردم را کلافه کرده و روز افزون است و مسائل بیکاری و مشغله، مسائلی است که همه مسئولان باید متوجه باشند؛ هر کسی هر کاری که می‌تواند کند؛ نمایندگان مجلس، دولت، نیروهای مسلح باید به داد مردم برسند.

دبیر شورای نگهبان در عین حال گفت: تشکر می‌کنم که خیلی‌ها برای معیشت مردم کار می‌کنند، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از مراکز بسیار موفق است، خیلی کارهایی می‌کند که به داد مردم برسد، همین بسته‌هایی هم که می‌فرستند برای مردم، بخش عمده اش را خیران اهدا می‌کنند و بعد هم نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) این بسته‌های معیشتی را توزیع می‌کنند.

وی همچنین گفت: سفارش من به همه، این است که به مردم رسیدگی کنند مردمی که واقعاً این قدر خدمت کردند، چقدر شهید و مجروح دادند، چقدر آواره شدند، چقدر مشکلات را تحمل کردند، این‌ها به ما حق دارند که به آنان برسیم، انتظار دارند که به آنان برسیم در کاری که می‌توانیم و هر خدمتی که می‌توانیم باید بکنیم.

آیت الله جنتی در پایان با قدردانی از اقدامات رسانه ملی تصریح کرد: از وضع رسانه ملی راضی ام؛ خوب کار می‌کند به ویژه در مسائل سیاسی، دینی و فرهنگی، نمی‌گویم صد در صد، اما بالاخره درصد بالایی کار و روشن گری دارد و مردم را آگاه می‌کند؛ از شما و دیگران در صدا و سیما تشکر می‌کنم که کار می‌کنید هر چه می‌توانید ادامه دهید این هم نوعی جهاد است، جهاد در قضیه فرهنگی و اخلاقی است.