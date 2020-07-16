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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۲۰

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سمنان:

واژگونی ساندرو در محور میامی-سبزوار حادثه آفرید/ یک نفر جان باخت

واژگونی ساندرو در محور میامی-سبزوار حادثه آفرید/ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان از واژگونی ساندرو در کیلومتر ۶۰ محور میامی-سبزوار خبر داد و گفت: متأسفانه در این حادثه یک نفر جان باخت.

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه روز پنج‌شنبه واژگونی یک دستگاه خودرو ساندرو در کیلومتر ۶۰ محور میامی- سبزوار به وقوع پیوست، ابراز داشت: در این حادثه بلافاصله سه نفر از عوامل امداد و نجات پایگاه میان‌دشت به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن بیان اینکه متأسفانه این حادثه یک فوتی نیز بر جای گذاشت، افزود: این حادثه که مجروح شدن سه نفر را به دنبال داشت که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه خستگی و خواب‌آلودگی و عدم تمرکز به جلو متأسفانه باعث وقوع این حوادث تلخ و غیرقابل‌جبران می‌شود، اضافه کرد: از هم‌وطنان درخواست می‌شود ضمن رعایت سرعت مطمئن و قوانین راهنمایی و رانندگی به‌محض احساس خستگی حتماً استراحت و سپس طی مسیر کنند.

کد مطلب 4975751

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