به گزارش خبرنگار مهر، سعدون الساعدی صبح چهارشنبه در دیدار با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به فشارها و چالش‌های اقتصادی موجود و همچنین اشتراکات فراوان میان دو کشور، دولت عراق در نظر دارد روابط و مبادلات تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران را بیش از گذشته گسترش دهد.

وی با اشاره به مرزهای متعدد میان ایران و عراق و مشترکات دینی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور افزود: حجم مبادلات تجاری فعلی میان ایران و عراق قابل توجه است، اما ظرفیت‌های موجود امکان افزایش چشمگیر این میزان را فراهم کرده است.

سرکنسول عراق در کرمانشاه تصریح کرد: عراق همچنان یک کشور واردکننده است و ایران در میان کشورهای تأمین‌کننده نیازهای این کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و محصولات کشاورزی و صنعتی ایران می‌توانند سهم بیشتری از بازار عراق را به خود اختصاص دهند.

الساعدی ادامه داد: با توجه به مشکلات آبی موجود در عراق، این کشور در سال‌های آینده به محصولات کشاورزی نیاز بیشتری خواهد داشت و امیدواریم این محصولات جایگاه مهم‌تری در فهرست کالاهای وارداتی عراق پیدا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم روند توسعه تجارت میان دو کشور گفت: امیدواریم در مسیر صادرات و مبادلات تجاری ایران و عراق مشکلی ایجاد نشود و تلاش ما این است که حجم تبادلات میان دو کشور در آینده افزایش یابد.

سرکنسول عراق در کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان اظهار کرد: وجود پنج مرز رسمی و یک بازارچه در کرمانشاه ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت میان ایران و عراق به شمار می‌رود و امیدواریم با همکاری مسئولان، از این ظرفیت‌ها بیش از گذشته استفاده شود.

وی تأکید کرد: ظرفیت‌های موجود در مرزهای کرمانشاه می‌تواند نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری، گسترش روابط اقتصادی و تعمیق همکاری‌های میان ایران و عراق ایفا کند.