تهران باید الگوی عملیاتی کانون پرورش فکری باشد

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حامد علامتی، با قدردانی از مدیران، مربیان و کارکنان ستاد و استان‌ها، اظهار داشت: مراکز کانون در روزهای جنگ از چهار دیواری ساختمان‌ها خارج شدند و به مساجد، میدان‌ها، محله‌ها و میان خانواده‌ها رفتند. حتی مربیانی که در سفر بودند، هر جا کودکی حضور داشت با قصه‌گویی، گفتگو و فعالیت فرهنگی رسالت خود را ادامه دادند.

وی با اشاره به سخن مصطفی رحماندوست افزود: گاهی کاری که با در آغوش گرفتن یک کودک و قصه گفتن برای او انجام می‌شود، از بسیاری از اقدام‌های نظامی اثرگذارتر است؛ زیرا میدان اصلی جنگ، ذهن و دل کودکان است.

علامتی در ادامه با اشاره به تجربه‌های موفق استان تهران، خواستار الگوسازی مراکز پایتخت برای سراسر کشور شد و گفت: تهران به عنوان پایتخت باید الگوی عملیاتی کانون باشد؛ به گونه‌ای که هر مدیری برای یادگیری یک تجربه موفق، مراکز تهران را به عنوان نمونه معرفی کند.

وی بر توسعه همکاری میان کانون پرورش فکری و کانون زبان ایران، گسترش فعالیت‌های پیش‌دبستانی، ارتباط مؤثر با آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های نوین تأکید کرد.

علامتی، یکی از مهم‌ترین نکته‌های مدیریتی را معرفی کانون از طریق عمل دانست و تصریح کرد: کانون را با گفتگو نمی‌توان به جامعه شناساند؛ کانون با برنامه‌هایش شناخته می‌شود. هر جا تماشاخانه سیار، جشنواره اسباب‌بازی یا فعالیت‌های فرهنگی کانون حضور پیدا کرده‌اند، مسئولان و مردم خودشان خواهان ادامه این برنامه‌ها شده‌اند.

وی افزود: امروز استانداران، ائمه جمعه و مدیران شهری برای حضور تماشاخانه‌های سیار و برنامه‌های کانون درخواست می‌دهند و این نشان می‌دهد کیفیت برنامه، بهترین معرفی‌کننده کانون است.

علامتی با تأکید بر استمرار رویکرد «عقلانیت، معنویت، عاطفه، حماسه و مقاومت» در برنامه‌های کانون، از مدیران استان‌ها خواست تجربه‌های موفق روزهای جنگ را به الگوهای دائمی تربیت کودک و نوجوان در سراسر کشور تبدیل کنند.